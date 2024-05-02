亞裔居民飆增逾800倍 印裔、華裔正改變此美國小鎮文化

住在貝爾米德的孩子，大都進入蒙哥馬利高中就讀。(蒙哥馬利高中臉書)

根據人口普查局的數據，位於新澤西州普林斯頓郊外幾分鐘小村貝爾米德(Belle Mead)，是美國亞裔 人口增長最快的富裕郊區城鎮，當地亞裔居民近十年來，從只有四位飆增到3300多個，其中以印度 裔及華裔占最多數。

亞裔居民從4人飆至近3400位

貝爾米德屬於「非建制地區」(Unincorporated area)，沒有地方政府而由郡縣(蒙哥馬利郡)直接管轄，這個小村10多年前的面積不到一平方哩，人口只有216人，2010年的普查數據顯示，該村的人口中只有四名是亞裔；10年後，該村地理邊界比原來擴展了至少五倍，而5569位居民中，亞裔高占近三分之二，且全村有44%的居民都是在海外出生。

貝爾米德的居民大多是印度裔及華裔，他們選擇移入該鎮，是因為這裡有好的學區、友好的環境及安全的街道社區。許多貝爾米德的人說，亞裔家庭近年來傾向左翼，部分原因是因為前總統川普的言論，讓他們感到被疏遠。但由於經濟和通貨膨脹等問題，居民們對爭取連任的總統拜登 信心不足，因此11月的總統大選會支持哪位候選人，至今仍無定論。

是否繼續支持拜登無定論

43歲的居民巴洛特(Nick Barot)在一家製藥公司工作，他說，大家正在做出更明智的決定，而不僅是支持一個政黨，「我們正考慮更多的政策。」該村在2020年的總統大選時，投給拜登的票數比川普多了兩倍，但今年大選拜登是否能夠繼續獲得多數支持「很難說。」

巴洛特說，移民問題也是大家關注焦點，尤其越境移民的數量，讓一些辛勤工作多年，正排隊等候簽證的居民感到擔憂，「很多居民對拜登不是那麼有信心。」

亞裔改變社區文化

由於貝爾米德人口結構的變化，該地區近年來經歷了重大變化，曾經被大片綠地、農田覆蓋的區域，發展為住宅區、購物廣場。當地還有韓國連鎖麵包店Paris Baguette，2019年開業的蒙哥馬利購物中心，好幾家店的東主都是亞裔，專賣亞洲商品的超市Kasia Market也預計在未來幾個月開幕。

居民間最普遍使用的社交平台是WhatApps以及微信。

小村的人口很多都在醫療、製藥公司及顧問公司工作，村裡的高檔住宅區，大部分屋主也都是亞裔，除了迎合消費者需求而開設的亞裔商店外，運動項目也傾向於亞裔文化，例如深受印裔喜愛的板球，以及亞裔垂青的擊劍等。

當地的印度語言學校及中文學校的學生也不斷增加， 貝爾米德華夏中文學校校長雷志軍說，中校希望讓孩子們一起學習中文、一起玩樂交朋友，了解中國文化，對孩子來說，不論印度文或中文的學校就像一個大家庭。

學生學術競爭激烈

亞裔學生眾多，使得當地學生就讀的蒙哥馬利高中競爭也較激烈。一名從該高中畢業進入大學就讀的華生張威廉(William Zhang)說，「我經常感到有壓力，必須在學校表現出色，而這些壓力並非都來自我的父母，部分是來自於自己和周遭環境」。

同時也經營一家家教服務的張威廉說，眾所周知，蒙哥馬利的學校在學術上競爭激烈。

小鎮趨勢未完全與全美相同

亞太裔數據(AAPI Data)創始人Karthick Ramakrishnan指出，貝爾米德的亞裔人口，與美國全國的亞裔人口並不完全相同，他說，貝爾米德的家庭在2018到2022年間的年收中位將近21萬元，是美國普通亞裔家庭的兩倍多。

他表示，不論民主黨或共和黨都可以從貝爾米德的情況了解到，假使把亞裔選民視為理所當然的支持者，不願進行投資，就會有一些不可預見的後果，這種情況給今年大選帶來了某種程度的不可預測及不穩定性，「這是一段時間以來從未見過的。」