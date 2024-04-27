北美洲台灣人教授協會獎勵 林衡哲、美台觀測站上榜

北美洲台灣人教授協會第10屆「廖述宗教授紀念獎」名單近日出爐，林衡哲醫師及美國台灣觀測站 US Taiwan Watch分別因長期耕耘，對台灣有卓越貢獻，及有潛力為台灣做出重大貢獻雙雙獲獎。

北美洲台灣人教授協會（North America Taiwanese Professors’ Association，NATPA）將林衡哲（本名林哲雄）形容為「台灣文化傳教士」，並頒予他長期貢獻獎。

NATPA透過新聞稿介紹，林衡哲就讀台大醫學院時催生「新潮文庫」，引進無數世界名著，並翻譯「羅素傳」等8本名著。在旅美期間於南加州 創辦「台灣文庫」，出版39部台灣文化名著和傳記。

林衡哲也成立台灣人聯合基金會（TUF），推動舉辦「台灣文化之夜」及「台灣名家演奏系列」並催生3首蕭泰然協奏曲，把台灣音樂家的作品推上國際舞台。

協會指出，林衡哲1997年返台後，創立望春風出版社，繼續為台灣歷史與文化以及傳記的出版努力。

「林衡哲醫師，數十年來致力於台灣文化國際化、人文化、本土化的工作，以台灣文藝復興為其終身職志」。

林衡哲2021年出版「東方浪漫派音樂大師：蕭泰然」專書17萬字。他隔年接受中央社專訪說，「我也因蕭泰然，認識台灣的音樂家，台灣音樂，對一個在美國執業醫師來說，這些都是美好的事」。

青年貢獻獎方面，NATPA說明，美國台灣觀測站 US Taiwan Watch是美國聯邦註冊的501（c）3 非營利組織，由3位台美人於2017年共同創立，致力於透過公民量強化台美關係。

NATPA指出，觀測站可謂「新一代報導台美外交政策的公民團體」，產出包含許多媒體內容，針對台美法案、友台參眾議員 、台美中與各國局勢、台美政策等內容，做出相關第一手新聞資訊分析與報導傳遞給大眾。

觀測站2021年出版「為什麼我們要在意美國」，對年輕人和學生宣導台美關係重要性，透過舉辦工作坊、錄製Podcast 等方式，介紹美國政治文化。

NATPA期望觀測站能發揮更大的潛力，扮演好民間草根組織與公民媒體角色，官方民間一起合作推動台美關係。

NATPA藉由「廖述宗教授紀念獎」肯定並獎勵對於台灣的人文、科技、社會或政治有卓越貢獻的個人、團隊或團體，以紀念廖述宗教授一生對台灣的熱愛與奉獻，並發揚廖述宗教授於1980年創立 NATPA 回饋台灣社會的精神。

林衡哲及美台觀測站分別獲頒獎金1萬美元，頒獎典禮將於NATPA於8月2日至4日舉行年會時登場。