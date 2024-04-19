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佛州禁中國人置產 再攻防

記者胡玉立／即時報導
佛州禁止中國人置產的州法，受到上訴法院法官的質疑。本案在十多個已頒布類似限制的州法中，具有指標意義。（美聯社）
佛州禁止中國人置產的州法，受到上訴法院法官的質疑。本案在十多個已頒布類似限制的州法中，具有指標意義。（美聯社）

佛羅里達州立法限制中國移民佛州購買房產，這項名為SB 264的州法正面臨層層法律挑戰。美國第11巡迴上訴法院19日針對該法律合法性進行口頭辯論，重點關注方向包括：該法與聯邦法律有無潛在衝突、原告是否有權提起訴訟。

最近有多個州立法限制外國個人或實體土地所有權，此案是迄今最大的法律考驗。國會研究服務處（Congressional Research Service）發現，去年有16州頒布此類法律，佛州是其一；另外還有20個州提出了監管外國財產所有權法案。

佛州訟案原告包括持有H-1B特殊職業簽證者在內，他們表示，該法干擾總統制定外交政策能力，而且基於國籍進行歧視，違反「公平住房法」（Fair Housing Act）和「平等保護條款」（Equal Protection Clause）。

前總統柯林頓任命的法官威爾遜（Charles R. Wilson）19日詢問佛州，是否是想強調每個州都可以針對外國房地產投資實施自己的限制。威爾遜說：「地方法院似乎將國家安全和外交事務區分開來；但在我看來，國家安全是總統特權。」

代表佛州辯論的佛州總檢察長辦公室資深副檢察長福雷斯特 (Nathan Forrester) 則表示，SB 264「是在特定基礎上做出有限努力」。

佛州法律禁止「住所」在中國的非公民購買該州任何房產，只有少數例外；限制較少的禁令也適用來自其他幾個「受關注國家」移民，其中包括古巴、委內瑞拉、伊朗、北韓、敘利亞和俄羅斯在內。

美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）資深專職律師、也是代表住在佛州之四名中國人提告的律師戈爾斯基(Ashley Gorski) ，19日告訴第11巡迴法院小組，佛州非法限制中國人住房。

戈爾斯基把此法與20世紀初禁止中國人置產、但早就被推翻的法令相比較，指出SB 264有明顯的歧視。她說：「本案涉及州法，該法律以非比尋常的方式針對某些來自外國的個人。」

但是福雷斯特說，佛州法令回應拜登政府的國安顧慮，包括中國政府構成的威脅，「這與種族無關，我們的顧慮是中國政府操控，而法令旨在防範。 」

川普總統任命的法官拉克（Robert Luck）聽審期間對戈爾斯基的當事人是否可提起訴訟表示懷疑，詢問他們受到的具體損害為何。

戈爾斯基回答，法令阻止中國公民在佛州獲得房屋貸款， 對中國宣告「某種經濟戰」，可能有重要的外交政策影響。

佛州 歧視 移民

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