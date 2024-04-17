北卡「攝狼」賣場偷拍女性裙底風光 大膽行徑當場被逮

北卡羅來納州一名男子在Target百貨偷拍女性裙底，他犯案的過程都被另名顧客錄下，他當場遭到警方逮捕。(翻攝WITN新聞畫面)

北卡羅來納州 一名男子艾略特（Thomas Ryan Elliott）15日在Target 百貨偷拍女顧客裙底風光，他犯案過程全被另一名顧客拍下因此被警方當場逮捕。由於該男子是小學志工，警方立刻查扣他手機檢視是否有未成年不雅照。艾略特在繳交5千美元保釋金後被釋放，16日出庭。

每日郵報（Daily Mail）報導，21歲的艾略特15日在格林維爾的Target百貨被警察逮捕，因為他偷拍一名裙裝女顧客的裙底。

一名消費者看到艾略特跟蹤被害女顧客後，拿出手機錄影。影片中艾略特將手機放在地上，往上拍被害人裙底；拍攝者將影片上傳社群媒體 ，警方接著逮捕艾略特，他聲稱沒有任何不法行為，還主動向警方展示自己手機裡的照片。

被害女子事後接受媒體訪問，表示即便自己過去對偷拍做過心理準備，真正發生時還是很震驚，當她了解到嫌犯在她身後的鬼祟行為時她想起身逃跑，完全忘記自己本來要買什麼。

被害人說，讓她感到心慌的是嫌犯一直在她身邊徘徊，她一走動嫌犯就在她身後蹲下，手機鏡頭對準她的裙底。

警方在獲得搜索票後搜尋艾略特的手機，也查找了刪除的圖片區，檢視是否有未成年人的偷拍照；警方表示目前沒有在艾略特手機中發現和孩童有關的不雅照。

艾略特在東方小學（Eastern Elementary School）擔任志工，皮特郡學校（Pitt County Schools）發言人麥克萊倫（Tom McClellan）說，學校關切社群媒體和新聞露出的偷拍嫌犯影片，嫌犯將不會再回到學校服務。

艾略特也是當地開門教會（Opendoor church）的教徒，近日才受洗；教會發出聲明表示，他們很重視該案件，艾略特未來無法再進入該教會。