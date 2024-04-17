我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功準則

洛杉磯遊民闖華人住宅霸佔房間 脫衣不肯離去

北卡「攝狼」賣場偷拍女性裙底風光 大膽行徑當場被逮

世界新聞網／輯
北卡羅來納州一名男子在Target百貨偷拍女性裙底，他犯案的過程都被另名顧客錄下，他當場遭到警方逮捕。(翻攝WITN新聞畫面)
北卡羅來納州一名男子在Target百貨偷拍女性裙底，他犯案的過程都被另名顧客錄下，他當場遭到警方逮捕。(翻攝WITN新聞畫面)

北卡羅來納州一名男子艾略特（Thomas Ryan Elliott）15日在Target百貨偷拍女顧客裙底風光，他犯案過程全被另一名顧客拍下因此被警方當場逮捕。由於該男子是小學志工，警方立刻查扣他手機檢視是否有未成年不雅照。艾略特在繳交5千美元保釋金後被釋放，16日出庭。

每日郵報（Daily Mail）報導，21歲的艾略特15日在格林維爾的Target百貨被警察逮捕，因為他偷拍一名裙裝女顧客的裙底。

一名消費者看到艾略特跟蹤被害女顧客後，拿出手機錄影。影片中艾略特將手機放在地上，往上拍被害人裙底；拍攝者將影片上傳社群媒體，警方接著逮捕艾略特，他聲稱沒有任何不法行為，還主動向警方展示自己手機裡的照片。

被害女子事後接受媒體訪問，表示即便自己過去對偷拍做過心理準備，真正發生時還是很震驚，當她了解到嫌犯在她身後的鬼祟行為時她想起身逃跑，完全忘記自己本來要買什麼。

被害人說，讓她感到心慌的是嫌犯一直在她身邊徘徊，她一走動嫌犯就在她身後蹲下，手機鏡頭對準她的裙底。

警方在獲得搜索票後搜尋艾略特的手機，也查找了刪除的圖片區，檢視是否有未成年人的偷拍照；警方表示目前沒有在艾略特手機中發現和孩童有關的不雅照。

艾略特在東方小學（Eastern Elementary School）擔任志工，皮特郡學校（Pitt County Schools）發言人麥克萊倫（Tom McClellan）說，學校關切社群媒體和新聞露出的偷拍嫌犯影片，嫌犯將不會再回到學校服務。

艾略特也是當地開門教會（Opendoor church）的教徒，近日才受洗；教會發出聲明表示，他們很重視該案件，艾略特未來無法再進入該教會。

社群媒體 北卡羅來納州 Target

上一則

路州女子飛8小時見網友被放鴿子 機場傻等結局慘

延伸閱讀

路州女子飛8小時見網友被放鴿子 機場傻等結局慘

路州女子飛8小時見網友被放鴿子 機場傻等結局慘
連備註文字都寫上蛋糕 女子批沃爾瑪毀了她生日

連備註文字都寫上蛋糕 女子批沃爾瑪毀了她生日
去夜店還被擋...57歲卻像27歲 巴西帥氣網紅分享凍齡秘訣

去夜店還被擋...57歲卻像27歲 巴西帥氣網紅分享凍齡秘訣
Target菜鳥員工抱怨經理落跑 自己顧打烊班搞定全店

Target菜鳥員工抱怨經理落跑 自己顧打烊班搞定全店

熱門新聞

馬州自然資源廳鼓勵民眾盡量捕撈體大味美的藍鯰魚。(馬州自然資源廳提供)

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

2024-04-12 13:39
(取自YouTube)

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

2024-04-10 13:11
被指控和學生發生性行為的代理教師艾琳。(翻攝Douglas County Sheriff's Office臉書)

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

2024-04-15 23:58
詐騙電話氾濫，大多數都來路不明，但即使顯示為銀行來電，也有很大可能是詐騙。(讀者手機截圖)

「假」銀行來電 告知「真」交易紀錄 芝婦女上當失金

2024-04-11 11:11
新州高科技高中全校學生SAT成績，平均高達1532分。(新州高科技高中官網截圖)

新澤西這所高中 全校SAT平均分數直逼滿分

2024-04-16 12:16
一名賓州的男子在TikTok抱怨自己在T.J. Maxx的求職，認為薪水太低。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sora Shimazaki)

賓州男子抱怨T.J. Maxx時薪只給12美元 網友教談薪水技巧

2024-04-16 21:55

超人氣

更多 >
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵
才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道