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路州女子飛8小時見網友被放鴿子 機場傻等結局慘

世界新聞網／輯
路易斯安那州的23歲女子今年2月飛了超過1500英里見網友，沒想到被放鴿子。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Palu Malerba）
路易斯安那州的23歲女子今年2月飛了超過1500英里見網友，沒想到被放鴿子。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Palu Malerba）

住在路易斯安那州的23歲女子布蕾克（River Blake）今年2月飛了超過1500英里到南達科他州見網友，沒想到被網友放鴿子，她還自己付了超過一千塊的住宿費和返程機票。布蕾克說她和該網友再也沒交談，她從此只會專注在工作上。

職業為模特兒的布蕾克五年前在網路上認識該網友，對方稱讚她很漂亮，兩人有許多共同話題，都很喜歡卡車展、每天花很多時間在社群媒體，布蕾克說他們過去五年幾乎每晚都會聊天，對方有時會消失，過一陣子又出現並裝作什麼都沒發生過。

布蕾克說，2月9日時對方突然對她說想和她同居，他正在蓋一間房子，希望布蕾克協助他裝潢，他買了一張機票給她，因此17日布蕾克飛了8個小時到南達科他州。

布蕾克說，她在機場等了三、四個小時，網友先是說還沒出門，後來又傳自拍照給她，布蕾克發現網友開往完全相反的方向，她質疑對方根本不想接她，兩人再也沒說話，機場保全看她遲未離開，頻頻上前關切發生什麼事。

布蕾克在機場等了四小時後等不到人，只好在當地的希爾頓飯店花290美元訂一個房間。她找當地一位男性友人帶她觀光，隔天又回到機場，她和前一天關心她的保全聊一上午的天後，花了一千塊訂了當天返程的機票回家。

布蕾克說，她相信一切事情都有其原因，她總算認清網友，說自己從此只會專注於工作以及規劃會讓自己開心的旅遊。

南達科他州 觀光 社群媒體

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