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賓州男抱怨T.J. Maxx時薪只給12美元 網友教談薪水技巧

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賓州男子抱怨T.J. Maxx時薪只給12美元 網友教談薪水技巧

世界新聞網／輯
一名賓州的男子在TikTok抱怨自己在T.J. Maxx的求職，認為薪水太低。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sora Shimazaki)
一名賓州的男子在TikTok抱怨自己在T.J. Maxx的求職，認為薪水太低。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sora Shimazaki)

一位住在賓州的男子11日在社群媒體抱怨自己去連鎖零售店T.J. Maxx求職，對方開出的薪水為時薪12美元並在面試後錄取他，但他認為薪水太低，不知該不該接受該工作的他詢問網友意見，網友則分兩派，有人認為他應該接受，另一派人則認為男子可以和公司談更高的時薪。

這名求職的男子並未透露自己的姓名，根據判斷他求職的T.J. Maxx在賓州；他的影片有將近10萬次瀏覽，超過500則留言。

@sobeatmyass

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♬ original sound - sobeatmyass

「每日郵報」（Daily Mail）報導，該名男子表示，他去面試前並不知道薪資，面試過程都很順利，最後他才知道薪水為時薪12美元、周領，他聽完之後的第一個想法是「我不想接受那份該死的工作」，並說難怪T.J. Maxx的商品這麼便宜，因為他們在薪水上很小氣。

北美洲有超過1千間T.J. Maxx，薪資從售貨員的時薪9.5美元到店經理的時薪23.19美元。根據美國勞工部數據，賓州的基本最低薪資為時薪7.25美元。

該名男子表示他面試後接到T.J. Maxx的錄取電話，他告訴店家會去上班，但他後來質疑自己的決定，他問網友他該怎麼做。

一名網友回覆他，問他現在是否有工作，如果沒有他可以接受，邊做邊找其他更高薪的工作，也有人認為該工作薪水不錯，他應該接受。

另一名網友認為薪水都可以談，建議該男子若對薪水不滿，就應該向雇主表示自己的期望薪水為時薪15美元；也有人建議該男子向店家謊稱自己找到另一份更高薪的工作，藉此讓店家提高對他開出的條件。

賓州 勞工部 社群媒體

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