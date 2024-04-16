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新澤西這所高中 全校SAT平均分數直逼滿分

編譯周芳苑／綜合15日電
新州高科技高中全校學生SAT成績，平均高達1532分。(新州高科技高中官網截圖)
新州高科技高中全校學生SAT成績，平均高達1532分。(新州高科技高中官網截圖)

新澤西州有很多高中的大學入學標準化考試SAT分數很高，其中有幾所選擇招生的特殊高中成績特別高，例如高科技高中(High Technology High School)全校SAT平均高達1532分，直逼滿分1600。

新州2023年55%以上高中的SAT分數高於全美平均。

新澤西州教育局公佈今年度的學校表現報告(School Performance Report)顯示，埃塞克斯郡的密爾本高中(Millburn High School) 2022-23學年度SAT平均成績達1375分(滿分1600)，是新州普通公立高中的榜首。

密爾本高中表現可圈可點，新州有些高中的成績更勝一籌。

數據顯示，新州SAT平均分數最高的10 校全部是菁英學校或技術學校，採取選擇性限量招生，分數往往比普通高中高得多。

整體成績最高的學校是蒙茅斯郡的高科技高中(High Technology High School)，全校SAT平均高達1532分，直逼滿分1600。

在普通高中排行榜，排名在密爾本之後的依序是西溫莎-普蘭斯伯勒北高中(West Windsor-Plainsboro High School North)、蒙哥馬利高中(Montgomery High School)， 學校所在地位於收入相對高的地區。

研究一再顯示，富裕學生SAT分數往往比低收入學生高，他們往往有更多時間、金錢和學術支持準備考試。

新州2022-23 學年SAT平均1058 分，其中數學平均525分、閱讀寫作平均533分。

根據聯邦數據，2021-22學年新不倫瑞克羅格斯大學(Rutgers University-New Brunswick )錄取的一般學生 SAT 最低分為 1240 分、羅文大學(Rowan University) 1100分、新澤西學院(The College of New Jersey)1170分。

2021年度招生時，這三所大學對於SAT考試採可選制，申請者可自行選擇是否提供SAT成績，連帶影響錄取者平均分數。

根據管理SAT的大學理事會(College Board)，2023 年全美 SAT 平均成績為1028 分。

SAT 新州 新澤西州

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