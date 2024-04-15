內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

被指控和學生發生性行為的代理教師艾琳。(翻攝Douglas County Sheriff's Office臉書)

一名內布拉斯加州 的高中女代課老師艾琳（Erin Ward）被指控和任教學校的17歲男學生發生性關係，媒體踢爆她的丈夫是國防部 高層官員，兩人13日被警方發現在車內一絲不掛，發生不倫的地點還是丈夫的車子；艾琳將面臨性侵的重罪指控，最高可處20年刑期。

53歲的華德和45歲的艾琳住在內布拉斯加州的奧哈瑪，兩人育有兩子一女，女兒和該男學生同齡，夫妻的社群媒體 上有很多孩子或全家福照片。艾琳在當地多所學校擔任代課老師，去年11月開始在布克高中（Burke High School）任教，她也是在這裡認識該位男學生。

每日郵報（Dailymail）報導，華德在國防部任職將近20年，2月時被指派擔任指揮官行動小組副處長及戰略司令部的核武威懾資深顧問。華德2021年在哈佛大學延伸教育學院拿到政治碩士學位。

13日清晨，道格拉斯縣警方接到來電，稱一輛停在死巷的車子很可疑，警方靠近車輛時，男學生跳到駕駛座踩油門駛離，衝入兩街區外的院子後停下並穿上衣服逃離，一小時後被抓到，艾琳則是在後座穿上衣物，向警方承認和男學生有性行為。

縣警局表示正和校方密切合作進行調查。布克高中的校長拉斯穆森（Darren Rasmussen）在艾琳被捕後以公開信表示有代理教師和學生有不正當關係，將不得在該校及該區的其他學校任職。

內布拉斯加州的最低合法性行為年齡為16歲，艾琳因此不會面臨和未成年性交的法定強暴罪指控，而是第二級重罪的性侵指控，最高可處20年刑期。