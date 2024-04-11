科州校車上欺凌3名自閉症學生 助理被逮起訴
科羅拉多州立妥頓公立學區(Littleton Public School District )助理員瓊斯(Kiarra Jones)在校車上欺凌三名自閉症學生，所有舉動都被車上監視器拍攝下來。瓊斯已被逮捕，並遭檢方以「攻擊易受傷害學童」的罪名起訴。
代表受害學生家長的莫罕默德拜(Rathod Mohamedbhai)律師事務所10日表示，三名搭乘特殊校車的學生，在六個月期間內，忍受了「極度肢體與心理凌辱。」受害人不會說話，因此無法自行報案。
恩格伍德警察局指出，不只一名自閉症學生在搭校車上學途中，被嫌犯攻擊。29歲的嫌犯是立妥頓學區聘雇來照顧學童的「準專業人員」，卻「無止境地」虐待小孩。
律師事務所引述受害學生家長說，2023年9月起，就看出孩子行為大為改變，也注意到孩子身上有傷痕，包括「無法解釋的擦傷、傷口、掉牙齒、斷腳趾、眼睛瘀青，身體兩側和腳上『深刻的傷痕。』」
家長1月起就向學校投訴，學校把責任推給學區；安德森律師(Ciara Anderson)說，學區委員根本就無動於衷。「他們就上車做了一次假調查。從此就不聞不問，什麼問題都沒問，也不繼續監視。因為學區無能到可怕的地步，校車助理就更加膽大妄為，持續她的凌虐行為」。
美國廣播公司(ABC)新聞網請學區表示意見，但學區沒有回應。
警方4月4日逮捕瓊斯，因為3月錄到的影片顯示，她不斷「毆打、拳擊、腳踹一名體弱多病的10歲男童。」律師事務所9日公布影片。
警方說，瓊斯5日被押解出庭，繳交了5000元保釋金後獲釋。學區說，會有公設辯護人替她辯護。
瓊斯和她的律師也沒有回應記者的詢問。
學區督學藍伯特(Todd Lambert)5日致函各校及家長說，瓊斯被逮捕當天就遭到解聘。他說，學區2023年8月聘任瓊斯，之前詳查過她的背景，也核對過推介信函的內容，任職期間「與學生的接觸有限(不多)。」
他說，這種行為「絕不該有，也不能容忍」。
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