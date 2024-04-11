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科州校車上欺凌3名自閉症學生 助理被逮起訴

記者張聲肇／即時報導
科羅拉多州立妥頓公立學區一名校車助理員因涉嫌在校車上欺凌三名自閉症學生，行為都被車上監視器拍攝下來而被逮捕，並遭遭檢方以「攻擊易受傷害學童」的罪名起訴。(路透)
科羅拉多州立妥頓公立學區一名校車助理員因涉嫌在校車上欺凌三名自閉症學生，行為都被車上監視器拍攝下來而被逮捕，並遭遭檢方以「攻擊易受傷害學童」的罪名起訴。(路透)

科羅拉多州立妥頓公立學區(Littleton Public School District )助理員瓊斯(Kiarra Jones)在校車上欺凌三名自閉症學生，所有舉動都被車上監視器拍攝下來。瓊斯已被逮捕，並遭檢方以「攻擊易受傷害學童」的罪名起訴。

代表受害學生家長的莫罕默德拜(Rathod Mohamedbhai)律師事務所10日表示，三名搭乘特殊校車的學生，在六個月期間內，忍受了「極度肢體與心理凌辱。」受害人不會說話，因此無法自行報案。

恩格伍德警察局指出，不只一名自閉症學生在搭校車上學途中，被嫌犯攻擊。29歲的嫌犯是立妥頓學區聘雇來照顧學童的「準專業人員」，卻「無止境地」虐待小孩。

律師事務所引述受害學生家長說，2023年9月起，就看出孩子行為大為改變，也注意到孩子身上有傷痕，包括「無法解釋的擦傷、傷口、掉牙齒、斷腳趾、眼睛瘀青，身體兩側和腳上『深刻的傷痕。』」

家長1月起就向學校投訴，學校把責任推給學區；安德森律師(Ciara Anderson)說，學區委員根本就無動於衷。「他們就上車做了一次假調查。從此就不聞不問，什麼問題都沒問，也不繼續監視。因為學區無能到可怕的地步，校車助理就更加膽大妄為，持續她的凌虐行為」。

美國廣播公司(ABC)新聞網請學區表示意見，但學區沒有回應。

警方4月4日逮捕瓊斯，因為3月錄到的影片顯示，她不斷「毆打、拳擊、腳踹一名體弱多病的10歲男童。」律師事務所9日公布影片。

警方說，瓊斯5日被押解出庭，繳交了5000元保釋金後獲釋。學區說，會有公設辯護人替她辯護。

瓊斯和她的律師也沒有回應記者的詢問。

學區督學藍伯特(Todd Lambert)5日致函各校及家長說，瓊斯被逮捕當天就遭到解聘。他說，學區2023年8月聘任瓊斯，之前詳查過她的背景，也核對過推介信函的內容，任職期間「與學生的接觸有限(不多)。」

他說，這種行為「絕不該有，也不能容忍」。

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