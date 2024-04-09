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密州高中4死槍案 法官判處槍手雙親監禁10到15年

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密州高中校園4死槍案 法官判處槍手雙親監禁10到15年

特派員黃惠玲／即時報導
詹姆斯·克魯布利(左)、珍妮佛·克魯布利(右)9日由密西根奧克蘭郡巡迴法院法官，分別判處10到15年徒刑。(本報檔案照片)
詹姆斯·克魯布利(左)、珍妮佛·克魯布利(右)9日由密西根奧克蘭郡巡迴法院法官，分別判處10到15年徒刑。(本報檔案照片)

密西根州奧克蘭郡巡迴法院法官馬修斯(Cheryl Matthews)9日對密西根州牛津高中(Oxford High School)2021年校園槍擊案槍手伊森·克魯布利(Ethan Crumbley)的雙親詹姆斯·克魯布利(James Crumbley)、珍妮佛·克魯布利(Jennifer Crumbley)，判處分別監禁10到15年，這對夫婦也是美國第一宗因子女犯下大規模槍擊案，而被追究刑事責任的父母。

馬修斯表示，她無法理解受害者家屬會有多悲痛，她對此表示「最誠摯的哀悼」，法官說，州量刑指南不足以表明槍擊事件的危害。馬修斯說，「養育孩子是一項複雜的工作，我們不指望父母通靈，這些定罪與教養不當無關，」 她說，問題出在父母屢屢未能採取行動解決兒子的麻煩，馬修斯還提到，珍妮佛在槍擊案當天於學校的行為「冷漠。」

伊森·克魯布利的父親詹姆斯，在感恩節周末買了一把9毫米口徑的手槍，當作兒子的聖誕禮物，這把槍也為四天後在校園發生的恐怖大屠殺埋下伏筆。

該起槍擊案造成四死七傷，今年稍早珍妮佛、詹姆斯兩人由陪審團分別判定犯下四項過失殺人罪。

克魯布利夫婦正在計畫提出上訴，他們從事發至今已經被關押監獄將近兩年半，這對父母堅稱，他們沒有看到任何跡象表明兒子會傷害任何人，或患有精神疾病，他們不知道兒子計畫在學校開槍，槍枝不是禮物，也未讓兒子隨意使用，該把涉案槍枝藏在臥室衣櫃的箱子裡，且沒有裝上子彈，只有詹姆斯帶著兒子去靶場時才會使用。

檢方將克魯布利夫婦描述成自私、疏忽的父母，指他們無視兒子的精神健康問題，給他買槍而非幫助他。

在針對這對夫婦的審判中，檢察官表示，如果這對父母採取「最微小」的措施，例如槍盒上鎖，或將案發當天兒子繪製的類似槍擊案暴力圖告知學校，那麼他們將很有可能可以阻止大屠殺。

槍擊 密西根州 奧克蘭

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