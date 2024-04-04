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花蓮飯店遇大地震 芝高中20位師生台灣之旅「震」驚

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
正在台灣進行文化沉浸之旅的伯金(立者前排左三)，與其他19名同學、老師在花蓮時遇到大地震，圖為之前在台北總統府前的合影。(St Ignatius 高中臉書)
正在台灣進行文化沉浸之旅的伯金(立者前排左三)，與其他19名同學、老師在花蓮時遇到大地震，圖為之前在台北總統府前的合影。(St Ignatius 高中臉書)

「整個地方開始搖晃，我一開始以為是火車經過，後來周圍的人開始大喊地震了.....當時我只聽到所有的盤子摔碎聲音，還有玻璃就在眼前」，正與19名同學、老師在台灣旅行的芝加哥St Ignatius大學預科高中(College Prep.)女學生伯金(Leona Bergin)說，台灣時間3日早上8時，剛好在花蓮一家飯店吃早餐的他們，第一次經歷地震，全都嚇了一大跳，幸而全體成員迅速移動到停車場躲過一劫。

伯金一行20人就住在花蓮市地震傾斜的紅色「天王星大樓」對面的飯店，所有師生也目睹了地震的情況。人仍在台灣的伯金，接受芝加哥第七新聞頻道電話採訪時說，「雖然很可怕，但我感到很幸運，也很感激。」

就讀高三的伯金說，他們一共20個來自St Ignaitius的學生、老師，正在台灣進行一次文化沉浸之旅，地震發生時，他們就在這次台灣地震震央的花蓮一家飯店吃早餐。

他們的旅行團跟飯店裡的其他人，在地震發生後，立即從大樓撤離到停車場，學生們更目睹了地震後的可怕情況，尤其飯店對街的大樓嚴重傾斜，整個地震過程讓每個人都十分震驚。

「簡直難以置信，感覺太不真實」，伯金說，以為只有在電影才會看到的場景，沒想到卻親身經歷。

伯金的父親萊恩.伯金(Ryan Bergin)為芝加哥St Ignatius大學預科高中的出版物主管，他說，女兒參加的學校旅行團在地震前一天才剛從台北抵達花蓮。

伯金說，地震後，學校旅行團已經離開花蓮，移動到台灣西岸，「我希望任何受到影響的人都能得到幫助，我們會為他們祈禱。」

台灣花蓮外海在3日上午7時58分發生芮氏規模7.2強震，造成多棟房屋傾斜倒塌，目前統計至少有九人死亡，超過1000人受傷。駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰表示，台灣政府迅速展開救災，已經有1000位人員以及12架救難機加入救援，他也感謝來自世界各地的關懷及協助救援。

有關如何為當地救災工作捐款的信息，可到花蓮縣政府設立的重大災害社會救助基金查詢，網址： https://reurl.cc/lg39gl。

地震 芝加哥

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