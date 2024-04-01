禽流感蔓延...德州現牛傳人 患者主症狀為結膜炎

美國乳牛農場爆發傳染禽流感，疫情可能蔓延五個州，甚至德州傳出第二例牛傳人的禽流感案例。（路透）

美國境內多個乳牛農場的牲畜檢測出感染禽流感 (HPAI)，疫情 可能蔓延到至少五個州，德州 官員1日證實，至少已有一宗牛傳人案例；聯邦疾病防治中心(CDC)說，患者的主要症狀是結膜炎，經過治療已獲控制，人也在康復中，但聯邦公衛官員仍擔心禽流感病毒擴散到人群。

全球感染禽流感的的禽鳥類和哺乳動物不下數百萬，德州病例是美國有史以來第二件人類感染H5N1的案例；首例2022年發生。雖然專家認為一般人感染的風險很低，當局還是很認真在研究、分析，因為很多問題仍未獲解，而牧場牛隻傳染給人，讓聯邦公衛官員憂心疫情擴大。

●疫情不影響乳製品供應

聯邦和州官員也表示，禽流感的爆發也不會對乳製品消費者造成太大影響；聯邦農業部也指出，乳製品供應是安全的，沒有因此召回牛奶的必要。

農業部上周宣布德州和堪薩斯州牛群感染，過了幾天，密西根州也傳出牛群感染禽流感；初步檢測顯示，新墨西哥州和愛達荷州的牧場，也有牛隻感染。

根據美國獸醫協會(American Veterinary Medical Association)，這是美國境內首次在乳牛身上發現禽流感。

衛生官員表示，目前疫情爆發對大眾造成影響的風險仍然很低；CDC指出，過去多數的人類感染病例都是發生在民眾接觸生病或死亡的染病家禽時沒有做好保護。

目前檢驗出的病毒是禽流感H5N1的亞病毒株，這是北美禽鳥之間早就在流傳的病毒株。

疾病防治中心和各州公衛單位合作，監控是否還有其他人和受到感染的禽鳥和動物接觸後，也被感染。

●公衛官員憂病毒擴散人群

H5N1病毒株1996年首次在中國的鵝群裡驗出，翌年在香港發現人類感染的案例。

德州病例是美國有史以來第二件人類感染H5N1的案例；首例2022年發生。雖然專家認為一般人感染的風險很低，當局還是謹慎以對，因為很多問題仍未獲解。

2020年H5N1病毒高致病性的新病毒株在歐洲出現，很快就全球傳染，導致許多禽鳥和哺乳類成為新的病毒帶原動物，美國農場受感染的禽類多達8200萬隻，打破美國的歷史紀錄。

同時，在國外，人類得到禽流感的案例也時有所聞。世界衛生組織統計，2023年，全球有248人感染H5N1病毒，139人死亡；患者多屬與禽鳥長期且直接接觸者。

按說牛隻不是容易傳染禽流感病毒的高風險群，聖朱德兒童研究醫院流感病毒學家魏比(Richard Webby)說，禽流感病毒居然在牛隻身上複製、繁衍且致病，這是「我預測不到的事」。

但今年初開始，德州和新墨州陸續出現牛隻病倒的現象，同樣地方也發現禽鳥死亡，經檢測證實，牛隻確實感染了禽流感。

●染毒牛隻康復中免撲殺

專家認為最可能的感染途徑是，已經染病的禽鳥糞便和唾液落到牛隻的食物或飲水當中，病毒藉此進入牛體。野生的貓科動物和浣熊可能也是傳染源。

不過，這病毒對牛群並不致命，頂多致病，明尼蘇達大學獸醫學家阿姆斯壯（Joe Armstrong）說，染毒的牛隻「看來都康復了。」農業部上周宣布，沒有計畫對牛群像對感染的禽類那樣「整批撲殺」以杜絕病毒擴散。