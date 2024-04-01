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從偷渡到走線 資深律師王志東談華人移民趨勢演變

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
王志東。(特派員黃惠玲／攝影)
王志東。(特派員黃惠玲／攝影)

大芝加哥最知名的華人律師王志東，數十年來經手過無數移民案件，見證了90年代至今的華人到美國的種種途徑，他說，不論偷渡、走線，「任何人都有追求幸福、美好生活的權利」，移民的利益基本是一致的，因此更須團結，才能更好的保障權益。

從事律師行業30年的王志東，在其首個華埠律所據點的開幕活動中，接受本報記者訪問，細數過去幾十年來的華人主要移民事件、趨勢。

他首先提到1992年美國通過的中國學生保護法案(CSPA)，該法讓所有在1989年6月4日至1990年4月11日間抵達美國的中國居民獲得永久居留權，該法令還將當時美國總統老布希在1990年簽署的第12711號行政命令中的「暫時禁止將中國國民驅逐出境」成為永久性條款。好幾萬名的華人因此取得合法身分。

80到90年代，偷渡是華人流行的抵美方式，當時大部分偷渡客來自福建、福州地區，他們透過組織，即俗稱蛇頭安排路線，經過坐船、搭機、爬山、涉水，一站站輾轉抵達美國，王志東說，可以說這類偷渡是一種有組織的行為(organized crime)。

之後隨著中美關係正常發展，通過留學到美國的人數大幅增長，留學生畢業後拿到職業簽證、綠卡，是這1、20年來普遍的華人移民增長的主要管道。

中國經濟飛躍成長後，工作類簽證L1的華人移民增加，同時也推動了投資移民的興起，被稱為「花錢買綠卡」的投資移民，一度掀起風潮。

過去兩年，走線客躍為新一波的華人移民途徑，王志東說，現在的走線客跟當年的偷渡客有本質上的差異，80、90年代的偷渡，是由蛇頭安排，而現在的走線客，大部分都是從網路資訊抵達美國，此外，偷渡客絕大部分來自福建、福州，而現在的走線客分佈在全中國。

「2、30年前，拿中國護照到任何地方都不容易」，王志東說，現在中國護照到有些國家免簽，走線客因此利用此機會出境，先飛抵免簽國，再經土耳其後飛到走線客可以抵達的最接近美國邊境之地：厄瓜多爾的基多。

王志東說，「任何人都有追求幸福、美好生活的權利，」沒有所謂投資移民或傑出人才移民就比其他類移民高人一等的情形存在，大家的利益在根本上是一致的，在美國社會都是平等的，因此移民更應該團結一致，才能更好保護利益。

近年積極投入移民權益活動的王志東說，「如美國出現種族動亂，對方不會問你是台灣人？中國人？日本人？只要長得像亞洲人都會受牽連、受歧視，就像新冠病毒的經歷，」他說，對於不公平就應抗爭，例如佛州禁止中國人買房，即違反了憲法第14修正案，應提訴訟。

幾年前震驚中美的香檳伊大訪問學者章瑩穎遭綁架殺害案，全程義務擔任章家律師的王志東也提到，協助強化華社移民權益意識，提供更便利的服務回饋社區，是他走出市區到華埠廣場新設服務點的宗旨之一。相關信息，可查詢：www.wanglawpc.com。

王志東律所在芝市區開業28年後，首次在華埠增設新服務據點。(特派員黃惠玲／攝影)
王志東律所在芝市區開業28年後，首次在華埠增設新服務據點。(特派員黃惠玲／攝影)
王志東(右)與黃正東(左)都是大芝加哥十分著名的資深華人律師。(特派員黃惠玲／攝...
王志東(右)與黃正東(左)都是大芝加哥十分著名的資深華人律師。(特派員黃惠玲／攝影)

移民 偷渡客 華人

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