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南卡州府銀行帳戶莫名多出18億 官員無頭緒互推責任

編譯周芳苑／綜合27日電
南卡羅來納州政府莫名其妙多出一個存款高達18億元的銀行帳戶；對於錢從哪裡來、要用在哪裡，官員們完全摸不著頭緒；州參議會已為此成立專案小組展開調查，結果出爐前將暫不動用這筆鉅款。(路透)
南卡羅來納州政府莫名其妙多出一個存款高達18億元的銀行帳戶；對於錢從哪裡來、要用在哪裡，官員們完全摸不著頭緒；州參議會已為此成立專案小組展開調查，結果出爐前將暫不動用這筆鉅款。(路透)

南卡羅來納州政府莫名其妙多出一個存款高達18億元的銀行帳戶；對於錢從哪裡來、要用在哪裡，官員們完全摸不著頭緒；州參議會已為此成立專案小組展開調查，結果出爐前將暫不動用這筆鉅款。

共和黨籍州長麥馬斯特(Henry McMaster)向公眾保證「沒有金錢損失」。據悉，這個銀行帳戶似乎是2010年代末期電腦系統升級導致州府一連串會計問題的結果。

南卡州參議會針對這一大筆資金成立調查小組；主導者共和黨籍州參議員格魯姆斯(Larry Grooms)形容，這種情況就好像走進銀行，銀行經理說金庫裡有很多錢，只是不知道錢是誰的。

負責調查的會計師仍在試圖釐清整個混亂局面。議員表示，每當州政府帳簿出現問題時，資金就會從某個地方轉移到一個有助於平衡的帳戶。

共和黨籍財政廰長洛夫蒂斯(Curtis Loftis)也是一頭霧水，不知資金來龍去脈，僅表示這筆錢為州府賺進約2億元利息；他認為，資金流向資訊不明是總審計長蓋恩斯(Brian Gaines)的錯。

洛夫蒂斯本月稍早說，蓋恩斯「試圖將清理混亂的責任轉嫁給財務主管」。

洛夫蒂斯和蓋恩斯互踢皮球，兩人都被傳喚到格魯姆斯主導的工作小組面前。格魯姆斯指出，目前，蓋恩斯已針對議員調查過程中所提全部問題做出回答，洛夫蒂斯則沒有。

麥馬斯特州長表示，這筆18億元資金在確認是否有其他用途之前，暫時不會動用；他說，「這是一大筆錢，沒有必要著急花掉。」

共和黨 南卡羅來納州 參議員

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