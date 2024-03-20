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捕殺3600隻...蒙大拿原民保留區獵鷹取毛出售 華州男認罪

記者張聲肇／即時報導
白頭鷹的雄姿。販賣老鷹羽毛與肢體屬非法行為，但依照傳統習俗，老鷹羽毛是原住民慶典上必要的裝飾。(美聯社)
白頭鷹的雄姿。販賣老鷹羽毛與肢體屬非法行為，但依照傳統習俗，老鷹羽毛是原住民慶典上必要的裝飾。(美聯社)

華盛頓州男子布蘭森(Travis John Branson)被控在蒙大拿州原住民保留區大肆獵鷹殺鳥，販賣羽毛與身體部位，於20日在法庭上認罪。

起訴被告布蘭森的大陪審團引述他2021年1月發出的簡訊，說他正要前往蒙大拿州的平頭原住民保留區( Flathead Indian Reservation)「大開殺戒」獵殺老鷹，取得老鷹尾部的羽毛。

經調查，他和共犯保羅(Simon Paul)歷年還在該保留區及其他地方總共獵殺了3600隻白頭鷹、金鷹等鳥類，以兩組尾部羽毛650元的價格出售。

政府雖然從2010年代起加強取締鷹羽交易，多年來仍在西部和中西部逮捕不少嫌犯，起訴數十宗刑案。

法庭檔案顯示，布蘭森2021年3月賣出兩組鷹尾後，不到兩周，就在作案的保留區被捕，執法人員在他車裡發現一隻他在蒙大拿州波爾森(Polson)附近獵殺的金鷹的腳和羽毛，拍下鷹腿被砍下後，鷹爪的特寫照片。執法人員並在發現被處理過的禽鳥屍體。清理鳥屍的工作是由布蘭森的共犯保羅負責。

檢察官說，執法當局從沒收的電話當中，發現許多照片和簡訊，內容不外乎嫌犯在美國各地「射殺、販賣白頭鷹、金鷹」的紀錄。販賣老鷹羽毛與肢體屬非法行為，但依照傳統習俗，老鷹羽毛是原住民慶典上必要的裝飾。

布蘭森上月和檢方達成認罪協議，承認違犯「共謀、走私野生動物」及兩起販賣受法律保護的白頭鷹和金鷹，共四項罪行。

美聯社在開庭前無法聯繫到布蘭森；他的公設辯護人則以法律程序仍在進行中為由，不願表示意見。

保羅為蒙大拿州人，目前仍在逃。本案去年12月在蒙州密蘇拉(Missoula)開庭時，保羅未到庭而遭法官發出逮捕令。起訴狀指出，2020年12月到2021年3月13之間，他和布蘭森至少非法走私鷹毛達11次。

聯邦檢察官於起訴書中所附之照片顯示從布蘭森車上所搜出的各種老鷹羽。(美聯社)
聯邦檢察官於起訴書中所附之照片顯示從布蘭森車上所搜出的各種老鷹羽。(美聯社)

布蘭森 蒙大拿州 原住民

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