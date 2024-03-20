捕殺3600隻...蒙大拿原民保留區獵鷹取毛出售 華州男認罪

白頭鷹的雄姿。販賣老鷹羽毛與肢體屬非法行為，但依照傳統習俗，老鷹羽毛是原住民慶典上必要的裝飾。(美聯社)

華盛頓州男子布蘭森 (Travis John Branson)被控在蒙大拿州原住民 保留區大肆獵鷹殺鳥，販賣羽毛與身體部位，於20日在法庭上認罪。

起訴被告布蘭森的大陪審團引述他2021年1月發出的簡訊，說他正要前往蒙大拿州的平頭原住民保留區( Flathead Indian Reservation)「大開殺戒」獵殺老鷹，取得老鷹尾部的羽毛。

經調查，他和共犯保羅(Simon Paul)歷年還在該保留區及其他地方總共獵殺了3600隻白頭鷹、金鷹等鳥類，以兩組尾部羽毛650元的價格出售。

政府雖然從2010年代起加強取締鷹羽交易，多年來仍在西部和中西部逮捕不少嫌犯，起訴數十宗刑案。

法庭檔案顯示，布蘭森2021年3月賣出兩組鷹尾後，不到兩周，就在作案的保留區被捕，執法人員在他車裡發現一隻他在蒙大拿州波爾森(Polson)附近獵殺的金鷹的腳和羽毛，拍下鷹腿被砍下後，鷹爪的特寫照片。執法人員並在發現被處理過的禽鳥屍體。清理鳥屍的工作是由布蘭森的共犯保羅負責。

檢察官說，執法當局從沒收的電話當中，發現許多照片和簡訊，內容不外乎嫌犯在美國各地「射殺、販賣白頭鷹、金鷹」的紀錄。販賣老鷹羽毛與肢體屬非法行為，但依照傳統習俗，老鷹羽毛是原住民慶典上必要的裝飾。

布蘭森上月和檢方達成認罪協議，承認違犯「共謀、走私野生動物」及兩起販賣受法律保護的白頭鷹和金鷹，共四項罪行。

美聯社在開庭前無法聯繫到布蘭森；他的公設辯護人則以法律程序仍在進行中為由，不願表示意見。