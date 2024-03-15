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龍捲風襲中西部 俄亥俄州傳3人喪生

編譯周芳苑／綜合15日電
俄亥俄州洛根郡地印第安湖地區幾乎被龍捲風夷為平地，災情慘重。(路透)
俄亥俄州洛根郡地印第安湖地區幾乎被龍捲風夷為平地，災情慘重。(路透)

中西部地區出現極端風暴，14日晚間起接連有至少10場龍捲風襲擊俄亥俄、肯塔基、印第安納和阿肯色部分地區，造成傷亡及嚴重破壞；俄州首府哥倫布西北部洛根郡(Logan County)至少三人喪生，印第安納州一社區約40人受傷、數十棟房屋受損。

伊利諾州和密蘇里州也傳出龍捲風。

俄州洛根郡警長多茲(Randy Dodds)說，當地印第安湖地區(Indian Lake)是受災最嚴重的區域。

風暴過後，俄州居民施密特(Blaine Schmidt)在家裡仔細檢查碎玻璃和木屑，慶幸至少房子還矗立著，隔壁已被夷為平地；龍捲風襲擊時，他和室友躲進浴缸幾個小時，用浴簾擋住飛濺的窗戶碎玻璃。

多茲說，相關人員和搜救犬15日進入封鎖社區搜索，預計持續很長時間，目前未獲報有人下落不明。

營地、露營車公園和自助洗衣店等商業場所受損慘重，地方商會會長法根(Amber Fagan)表示，風暴造成火災、電線穿過窗戶。

瑪麗魯坦醫院(Mary Rutan Hospital)發言人米勒(Laura Miller)說，約25人在距離貝拉方騰(Bellefontaine)最近的醫院接受治療，患者多半為骨折和內傷。

湖景市(Lakeview)有六名居民表示，風暴襲擊前10分鐘聽到龍捲風警報。

印第安納州溫徹斯特(Winchester)龍捲風造成38人受傷，三人傷勢嚴重，幸無生命危險。

印州印第安納波利斯市(Indianapolis)55歲居民托德(Carey Todd)形容，龍捲風看起來就像一群黑色的鳥；該市市長麥考伊(Bob McCoy)說，風暴摧毀約130棟房屋和一家塔可鐘餐廰(Taco Bell) 。

官員稱，在溫徹斯特以西人口約750人的塞爾瑪鎮(Selma)，一半建築物被毀損。

印第安納州漢諾威和蘭姆等俄亥俄河(Ohio River)社區的房屋和拖車也受損。

在肯塔基州米爾頓，100棟房屋和工商營業處所受損；阿肯色州小石城西南部溫泉村的退休社區也可能遭龍捲風襲擊，目前無人員傷亡報告；密蘇里傑斐遜郡和伊利諾州門羅郡也傳出龍捲風。

中西部地區出現極端風暴，14日晚間起接連有至少10場龍捲風襲擊俄亥俄、肯塔基、印...
中西部地區出現極端風暴，14日晚間起接連有至少10場龍捲風襲擊俄亥俄、肯塔基、印第安納和阿肯色部分地區，造成傷亡及嚴重破壞。(美聯社)

龍捲風 俄州 印第安納州

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