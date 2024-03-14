成本暴增 全美首創 這一州非公民白卡福利大縮水
全美第一個推出無證客及持綠卡未滿五年居民醫療補助白卡，更一度為無證客及持綠卡未滿五年居民口中「最佳健保福利州」的伊利諾，不堪激增的醫保負擔，宣布將再次刪減州府自掏腰包的醫療福利。
伊州醫療保健及家庭服務廳(Department of Healthcare and Family Services，HFS)13日表示，最快從5月1日起，將更改「成人移民健康福利」(Health Benefits for Immigrant Adults)以及「耆老移民健康福利」(Health Benefits for Immigrant Seniors)兩項計畫，屆時持有綠卡不滿五年的居民，將不再有資格拿到醫療補助(Medicaid-like，類白卡)。
伊州醫療保健及家庭服務廳估計，大約會有6000多人因此失去醫療補助。屆時受影響者如果要投保醫療保險，可改從歐記健保的健保開放市場重新申請購買，該項保險會為合法居住在美國的非公民提供補貼。
HFS發言人蒙克斯(Jamie Munks)表示，重新確認保戶是否符合移民成人及耆老健保資格的程序，將從4月1日起展開，如果不再符合資格要求，或被要求提供額外信息證明繼續符合資格但未做回應者，都將從保險名單剔除。
伊州是在2020年12月1日開通「耆老移民健康福利」，該計畫提供65歲及以上無證移民以及持綠卡未滿五年者獲得類醫療白卡的福利，2021年把最低年齡要求降到55歲，2022年又進一步在議會與州長支持下，推出「成人移民健康福利」，擴大實施到只要年滿42歲的伊州居民，無論是否具有合法居留身分，均可申請上述醫療福利。
上述白卡主要由州府提供經費，因為無證移民沒有資格享受聯邦經費的健保。然而才實施幾年，州府已經無力承受激增的醫療保險開銷。
去年7月1日起，州府將65歲以下無證移民的類白卡醫療保險(Medicaid-like)暫時取消，去年11月起也暫停了65歲及以上老年人的類白卡申請。
這次再度擴大取消福利範圍，即年滿65歲及以上持綠卡未滿五年者，不再有資格拿到類白卡，HFS稱，剔除這些人是因為他們有資格在健保市場獲得補貼。
民主黨州眾議員賀南德茲(Norma Hernandez)批評，州府此舉是「短期的成本節約措施，而非長期解決方案」，由於這些受影響居民的原有醫保福利僅剩一個半月就到期，「我很擔心是否有足夠的健保領航員，協助數以千計的人轉購歐記健保，尤其這群人通常都有語言障礙。」
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