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華男借款走線來美僅3個月猝逝 親友求助華社伸援

記者胡聲橋／紐約即時報導
歐依輝透過走線抵美僅三個月，突發心臟病去世。(家屬提供)
歐依輝透過走線抵美僅三個月，突發心臟病去世。(家屬提供)

華裔走線客42歲歐依輝去年10月剛剛抵達美國，今年1月卻不幸因突發心肌梗塞亡故；做為家裡的經濟支柱，也是獨子，他的去世令仍在中國的父母妻女萬分悲痛，也使他們本來就貧困的生活雪上加霜。歐依輝的美國親友近日向美國亞裔社團聯合總會求助，呼籲華社伸出援手。

據歐依輝妻妹張女士介紹，歐依輝去年借下近30萬元人民幣(約4萬1705美元)偷渡債，從家鄉福建連江縣琯頭鎮出發，一路輾轉，最終穿越美墨邊境進入美國，在加州短暫停留後來到紐約。他在紐約工作了兩個月後，在芝加哥一家華人拉麵館找到了月薪3500元的工作，於是轉赴芝加哥打工。

歐依輝在拉麵館做雜工，雖然工作繁雜，他還是做得很高興，他告訴妻妹張女士，他喜歡這份工作，每天都做得很起勁。今年1月13日，當天早上6時多，住同一宿舍的工友還聽到他在打鼾，但到了9時去叫他起床上班時，卻發現再也無法叫醒他。歐依輝的口袋裡還裝著剛領到的半個月工資。經過法醫屍檢，歐依輝突發心肌梗塞在睡夢中死去。

張女士說，歐依輝來美前在家鄉做電焊工，他的家庭是村中較貧窮的，老父親一直神志不清，母親的收入非常微薄。他的妻子是家庭婦女，帶著兩個幼小的女兒，一個四歲、一個兩歲，歐依輝是家人的經濟支柱。為了追求更好的生活，歐依輝借債走線來美，本希望打拚幾年，等有了積蓄，再把妻兒接到美國來生活，卻不料驟然離世，命喪大洋彼岸，令家鄉一大家人悲痛欲絕。

歐依輝家人的生活本就艱難，現在還要償還偷渡債，今後的生活將愈加困苦，張女士希望鄉親和社會各界能伸出援手，讓一家人度過眼前的難關。

美國亞總會常務會長林里舉接待了前來求助的歐依輝的親友，他對歐依輝的遭遇深表難過和同情，並號召大家踴躍捐款，幫助歐依輝家鄉老小度過眼前的困境。

欲捐款相助者，可將支票寄到歐依輝妻妹張女士打工處，郵寄地址為1101 Park Ave, Cranston, RI 02910，Nifty Nail，收信人請寫Sumei Zhang。支票抬頭請寫Sumei Zhang，備註處(Memo)請註明「for 歐依輝家人」，捐款者也可通過Zelle轉帳至[email protected]

走線 支票 偷渡

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