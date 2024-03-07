芝劫富濟貧列公投 伊上訴法院：芝豪宅稅可由選民票決

芝市將增加百萬房屋交易轉讓稅率列公投，如通過將利用此額外稅收解決遊民問題。(芝加哥無家可歸聯盟臉書)

伊利諾州上訴法院6日推翻了庫克 郡巡迴法院法官柏克(Kathleen Burke)上周做出的「房產轉讓稅公投 無效」的裁定，上訴法院稱，進行類似公投非巡迴法院管轄範圍，這也意味著芝加哥 選民在初選選票上的公投圈選將進行票數計算，結果將決定是否對豪宅提高轉讓稅率。

伊州上訴法院表示，巡迴法院此前叫停公投的決定是錯誤的，法院對阻止進行此類公投無管轄權，而從選票中刪除該問題將「干擾立法程序」，從而違反分權原則，正確的程序應該是在立法頒布後對其有效性做出裁決。

這項改革房產轉讓稅(又稱豪宅稅)的公投選項，是由芝市長強森主導的「讓芝加哥人回家」方案，該法將揚棄原來所有房產轉讓稅率均為0.75%的標準，改成低於100萬元的房產，轉讓稅將降到0.6%，價格在100萬到150萬間的房屋，轉讓稅將提高到2％，150萬元以上的房屋，轉讓稅則增加到3％。

市府稱，提高轉讓稅率後，每年可望增加1.6億稅收，這些額外所得，將做為解決遊民居住問題之用。

反對此項公投並提出訴訟的組織，由芝加哥建築業主及經理人協會(Building Owners and Managers Association of Chicago)主導，鄰里建築業主聯盟(Neighborhood Building Owners Alliance)、芝加哥公寓協會(Chicagoland Apartment Association)以及其他房地產利益團體也加入支持。

這些組織稱，芝加哥的商業地產稅已經是全美最高，如果又提高轉讓稅，只會讓此間的稅賦更加沉重，更對辦公樓造成毀滅性的影響。

庫克郡巡迴法院上月26日對該案做出裁定，即2024初選將不計算該項公投的票數。巡迴法院主張，該公投問題的表述過於模糊，應當將公投問題的表述分為三個不同的獨立問題，而不是合並成一個問題。

芝加哥選舉委員會隨後提出上訴。伊州上訴法院6日推翻了巡迴法院的裁定。上訴法院表示，公投是芝加哥市立法程序的一部分，地方城市可以通過公投變更轉讓稅率。

芝加哥選舉委員會表示，上訴法院的裁決後，該委員會將恢復對公投問題的計票工作。