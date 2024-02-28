伊州法官裁定 川普須從該州初選選票除名

前總統川普。(路透社)

伊利諾州庫克郡一名法官28日裁定，前總統川普 的名字，應從3月19日伊州共和黨 初選選票中剔除，因為他參與了2021年1月6日美國國會大廈發生的致命騷亂，無資格擔任總統。

法官波特(Tracie Porter)是根據去年12月科羅拉多州最高法院依據美國憲法第14修正案的「叛亂條款」，以4比3的票數將川普排除在該州選票外的判例，而做出了28日的裁決。美國最高法院正在審查科州的該項判決。

雖然波特裁定，伊州選舉官員不應計算初選中川普的得票，但她將裁決的效力暫緩到3月1日生效，以等待高等法院的上訴以及美國最高法院對科羅拉多州一案的裁決。

波特裁定，川普在1月4日簽署伊州共和黨初選選票的參選聲明時，「虛假宣誓」他「有合法資格」擔任他所尋求的職位，科州最高法院當時已經裁定這位前總統「被發現參與叛亂」。

伊利諾州一名退休法官不久前向該州選舉委員會建議，州初選除名川普，但伊州選舉委員會在1月30日裁決指出，選委會無權決定川普是否違憲，因此投票通過川普可以參加該州初選。

反對川普出現在選票上的律師代表皮爾斯(Matthew Piers)當時即表示，要向巡迴法院提出上訴，波特就是針對該項上訴在28日做出了裁決。

根據憲法第14修正案第三條，宣誓「做為美國官員的維護憲法者，如果參與了反對憲法的『叛亂或反叛』，則不得在國會任職，或擔任任何文職或軍事職務。」