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5龍捲風著陸伊州 國家氣象局調查中

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
芝市區27日晚間暴風雨過境，雷電不斷。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市區27日晚間暴風雨過境，雷電不斷。(特派員黃惠玲／攝影)

國家氣象局正對27日晚間暴風雨，是否在伊利諾州北部、印第安納州西北部引發約五個龍捲風著陸進行調查，這場風雨帶來了直徑達兩吋的冰雹及強風，也讓部分班機臨時轉降到芝城以外的機場。風雨過後，大芝加哥地區的溫度從華氏70多度，遽降到28日早上的20多度。

27日晚間的強風暴雨，在伊州辛克立(Hinckly)、糖丘(Sugar Grove)的沃邦塞社區學院(Waubonsee Community College)、因佛內斯/香柏(Inverness/Schaumburg)、迪卡布郡(Dekalb County)的瓦特曼(Waterman)，以及印第安納州蓋瑞(Gary)的湖岸沿線，都出現過龍捲風蹤跡，氣象局至少將在上述地點，進行風力強度、是否著陸的調查，預計最遲29日就會有結果。

根據美國氣象局稱，糖丘附近可能著陸的龍捲風，對沃邦塞社區學院造成了破壞，該地區的樹木、電線桿及圍欄也遭到損害。在辛克立方面，靠近超商Jewel-Osco的一棟正在建築的房子受損，另外，Batavia的一棟農場建物也被強風吹垮。

這場暴風雨也影響了芝加哥歐海爾機場晚間起降的班機，其中長榮航空從台北飛往芝加哥的班機，因降落時間剛好遇到風雨，因此改降到印州印地安拿波利斯機場，等風雨過後才重新啟航飛抵歐海爾機場，原本抵達時間為27日晚間8時的班機，也因此延遲到午夜左右才到芝城。

芝城西郊晚上多地下起冰雹，其中Woodridge直徑達兩吋，Romeoville以及Darien直徑也有1.75吋。而伊州靠近Sublette地區的冰雹，大小跟高爾夫球一樣，靠近Planifield也下起乒乓球大的冰雹。

芝城西郊多地下起冰雹。(讀者提供)
芝城西郊多地下起冰雹。(讀者提供)

芝城 芝加哥 龍捲風

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