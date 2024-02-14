執行逮捕令遭槍擊 華府3警中槍 槍手仍與警察對峙中

華府14日上午發生一起槍擊案，三名警察中槍送醫，截至下午5時，嫌犯仍與警察對峙中。(美聯社)

華府 警方表示，14日上午有三名警察中槍受傷，截至當地時間5時，槍手仍躲在華府東南區一棟住宅內。

警方稱，嫌犯躲在漢納廣場(Hanna Place)的住宅內，並持續對外開槍。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，總統拜登 祈禱受傷警察能夠完全康復，他也提到，「這起槍擊 案再次痛心地提醒我們，槍枝暴力正在給家庭、社會，甚至我們的國家造成巨大損失。」

華府警局14日下午舉行說明會，局長史密斯(Pamela Smith)說，當天早上7時30分左右，警方試圖執行逮捕令時發生了槍擊事件，直到下午槍手仍舊將自己封鎖在房屋內不願現身。

當被問及警方要繼續等待多久才會採取行動逮捕槍守時，史密斯說，為了逮捕嫌犯，需要多久就等多久，「只要能抓到槍手就行。」

這起槍擊事件讓警方出動大規模警力，並關閉了附近幾條街道，迫使臨近學校停課。

史密斯說，警察是代表「人道救援組織」(Humane Rescue Alliance)，前往該地點執行一項虐待動物指控的逮捕令，沒想到警察抵達現場時，嫌犯就向他們開槍。

史密斯說，「我們的警員試圖跟房屋內的嫌疑人聯繫，以便執行逮捕令，但對方拒絕出來，當警察試圖進入屋內時，嫌犯隨即向警察開槍。」

三名中槍警察立刻送往當地醫院，目前沒有生命危險，史密斯說，還有第四名警察受到輕傷，並在現場接受了治療。

警局局長說，嫌犯似乎獨自一人在家中，警方談判人員正在與槍手「不斷溝通」。

根據當地媒體WTOP報導，從警察一早抵達該住宅後，到下午5時仍不時傳出槍響。警方表示，他們目前並未確認開槍者就是他們試圖逮捕的虐待動物人士。

華府市長包瑟已經到醫院慰問了受傷警察。