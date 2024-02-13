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食髓知味 芝華埠1商家9天遭3次持槍搶劫

特派員黃惠玲/芝加哥即時報導
華埠亞珠街夾24街的商家，連續三天遭持槍搶劫。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠亞珠街夾24街的商家，連續三天遭持槍搶劫。(特派員黃惠玲／攝影)

芝城治安問題不僅導致居民擔心自身安危，坊間商家也不時憂慮遭竊或被搶。芝加哥警局表示，華人聚居的橋港區南亞珠街(S. Arche Ave.)夾24街附近的一處商家，九天內連遭三次持槍搶劫，警局對此發布商家警報，提醒業者留意安全。

此外，芝第九警分局表示，近日華埠又出現假冒工人入室偷竊的案例，警局呼籲居民不要隨便替陌生人開門。

這三起同一商家遭遇的持槍搶劫案，發生時間為：1月19日凌晨1時50分，26日午夜12時30分，28日清晨4時40分。警方紀錄顯示，犯罪嫌疑人持槍接近該商家前台後，告知受害者「這是搶劫」，嫌犯隨即拿走收銀機中的現金，接下來開著一輛道奇紅色廂型車逃逸。

根據描述，嫌犯為一名非裔男子，年齡在30到39歲間身高約5呎9吋至6呎間，體重約200棒。作案時戴著黑色面罩，分別穿著黑色連帽運動衫、灰色連帽運衫及藍色牛仔褲。

芝警局提醒居民，如遇到襲擊者，請保持冷靜，記住任何對方獨特的身體特徵，切勿追趕逃跑的嫌犯，應立即報案。如有上述嫌疑人的任何線索，可撥打(312)747-8384與警方聯繫。

第九警分局表示，華埠地區又發生疑似吉普賽人假冒水務局工人，敲住戶門後佯稱要進入屋內檢查水管，等屋主打開門讓該名假工人入屋同時，同夥立即到屋內搜刮財物，警察局呼籲民眾，千萬不要替任何陌生人開門，如對方自稱政府機關或執法人員，應先撥打警局電話查詢或求援。

警局也建議住戶應該維持屋外的照明良好，且保持門窗安全，如有損壞應該馬上修復，一旦發現任何可疑人事物，就要立即報警，否則將給歹徒可乘之機。

通常這類偷竊案，是由不良份子假裝電力公司、瓦斯公司或政府機關的工作人員而要求進屋檢查，芝加哥警局表示，芝加哥市市府的各處服務機構，都極少會進入民眾屋內檢查或維修，如果真的需要入室服務，一定會以電話、信件通知住戶，明確指出到府日期以及時間，絕對不會臨時敲門要求進入民宅。

水務局也表示，所有水務局職員在值勤時，一定會駕駛印有「水利局」字樣的市府車輛，除了穿工作服及反光背心外，也會佩戴職員證件，居民可實時致電水利局查證。

至於快遞服務人員到府送貨時，民眾都可以看到送貨卡車停放門口處，快遞員也依照規定，穿著公司制服，不太可能單槍匹馬就來「查水電」或「問卷調查」，甚至「送快遞」，因此民眾務必提高警覺，千萬不要隨便為陌生人開門，以免引狼入室。

芝加哥 華埠 芝城

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