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飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

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飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
68歲的徐潔昆不幸車禍身亡。(友人提供)
68歲的徐潔昆不幸車禍身亡。(友人提供)

芝城一名68歲的華婦徐潔昆(Jiekun Xu，以下均為音譯)日前在亞珠高地區(Archer Heights)穿越44街夾普拉斯基路(Pulaski Road)十字路時，遭一輛闖紅燈的白色皮卡小貨車撞斃，徐的女兒張麗華(Lihua Zhang)傷心表示，來美國五年的母親，上周才送交入籍公民申請，準備安心享受生活，如今「什麼都回不去了」。

根據芝加哥警察局紀錄，8日下午4時52分左右，徐潔昆跟一位跟一位鄰居朋友，一起穿過普拉斯基夾44街的馬路，沒想到一輛白色道奇RAM皮卡(或福特F150)衝過來撞到徐潔昆，該車肇事後完全沒有停下來，反而直接從現場沿著普拉斯基路往北加速逃逸。

庫克郡法醫辦公室表示，不幸死亡的徐潔昆，就住在車禍地點附近，事發後被送往西奈山醫院，一小時後宣布死亡。

該車禍有至少四名目擊者向警方描述了經過。 一名男子稱，他站在這個十字路口的向北路口等待南北向的紅綠燈變綠，就在這時，他看到了一輛向北行駛、車窗暗色的白色皮卡車，無視紅燈信號繼續行駛，接著就撞上了徐潔昆，受害者因此被拋向東北方向的路邊。

張麗華接到母親友人告知車禍電話時悲痛不已，她說，媽媽經常會去車禍十字路口東北角的超市(Pete's Fresh Market)買菜，然後回來煮給家人吃，車禍發生當天也是因為去買菜，沒想到母親在信號燈轉綠後，才跨出一兩步路，就被突然衝上來的車子撞飛。

張麗華說，這個十字路口經常發生車輛闖紅燈的情形，「該路段的交通十分繁忙，有時候可以說是瘋狂，很多人都闖紅燈，可以說他們根本在殺人」。

痛失至親的張麗華說，希望有關單位能夠採取行動，防止類似「交通暴力」事件重演。目擊車禍發生的加爾薩(beatriz Garza)說，該十字路口絕對需要安裝闖紅燈攝影機，「當我傍晚5時30分搭公車時，看到每輛車都在闖紅燈，每部車都沒有停下來。」

該路段的區長古提耶瑞茲(Jeylu Gutierrez)說，如果居民想在當地安裝攝影機，請致電(773)2360117表達意願及提出申請。

警方隨後也公布了肇事車輛的照片，並希望民眾有任何線索，可致電(312)745-4521。

肇事逃逸車輛。(芝加哥警局)
肇事逃逸車輛。(芝加哥警局)

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