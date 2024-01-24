雷傑納隆科學獎40人決賽榜公布 17華生入圍

雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)24日公布2024年的40位進入決賽的入圍者。(美國科學學會)

享有「少年諾貝爾獎 」之名的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)24日公布2024年的40位進入決賽的入圍 名單，其中約有17名華裔高中生，分別來自加州 、紐約州、新州、麻州等11個州。

今年是雷傑納隆科學獎第83屆，曾獲此榮譽者包括13位諾貝爾獎得主及21位麥克阿瑟基金會獎學金得主。入圍前40名的學生，每名學生至少獲得2萬5000元獎金，他們將在3月為期一周的決賽中角逐前十名，競爭總額超過180萬元的獎金。

入圍決賽的學生也將在3月10日舉辦的線上活動中向公眾展示研究成果，與頂尖科學家交流，勝者將獲得獎金4萬元到25萬元不等，決賽前十名勝者名單將於3月12日在線上直播典禮中揭曉。

入圍決賽的華裔學生，包括：

加州University高中的Howard Ji，研究項目為一種新型自動爬柱機器人系統(AutoBot)用於橋樑面裂縫的實時檢測及繪圖；同樣就讀University高中的Julianne Wu，則以研究原發性主動脈平滑肌細胞血管緊張素II通路的性別相關信號入圍；The Harker School的Michelle Wei，研究項目為在矩陣乘法時間內，確定性求解二階圓錐程序；Dougherty Valley高中的鄒睿思(Charisse Zou)，開發自由飛行方法，來研究新煙鹼殺蟲劑對蜜蜂視覺學習遷移的影響。

紐約州Ossining高中叢宇銅(Thomas Cong)，研究多種癌症類型中基因表達和代謝間的信息重疊；Hunter College高中的高子喬(Sophie Gao)，研究利用腹黑果蠅模型，揭示KRAS G12D抑制劑MRTX1133的作用機制和抗藥性；Syosset高中的Vincent Weisi Huang，他聚焦研究一種用於識別和模擬Laue模式的的智能計算機程序及其應用；Williamsville East高中的Grant Wang，研究主題為基於圖表注意力轉換器的社交媒體多種語言攻擊性檢測及目標識別；

新罕布夏州Phillips Exeter Academy的Alan Bu，研究主題是關於具有固定邊數的平面圖中生成數的最大數量。

維吉尼亞州傑佛遜科技高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)的David Lu Cao，研究主題為太陽系外的星際天體Oumuamua對生源論的影響。

路易斯安納州Caddo Parish Magnet高中的Sophie Chen，研究主題為利用卷積神經網路對鱗狀細胞癌邊緣術中組織學分析。

馬里蘭州Centennial高中的高錦梁(Willian Gao)，他替轉移性乳癌設計聯合學習驅動的協作診斷系統，以在發展中國家減少長期診斷延誤，並改善患者生存結果。

康乃狄克州New Canaan高中的Luke Huang，研究主題為二元細胞分析：了解衰老及死亡風險間的聯繫。

亞利桑納州Hamilton高中的Alexis Li，她研究一種基於連接體的功能磁共振分析方法，來進行大腦疾病分類。

內華達州Davidson Academy Online的Linus Tang，研究主題為外圍性測度的極限值。

佛州Buchholz高中的Nathan Wei，研究項目為通過持久性超高分子量全氟苯乙烯共聚物的光聚合，以及後官能化獲得新型彈性聚苯乙烯。

新澤西州North Hunterdon高中的Selina Zhang，研究主題為一種新的人工智能方案來減少入侵的斑點燈籠蠅群種。

詳細名單及研究項目，可查詢官網：https://reurl.cc/eLz1Wm。