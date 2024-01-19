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寒潮南下 佛州更新天氣預警：可能「下鬣蜥」

世界新聞網何卓賢／即時報導
寒潮南下，南佛州發布「下鬣蜥預警」。(美聯社)
寒潮南下，南佛州發布「下鬣蜥預警」。(美聯社)

下雨下雪下冰雹我們都不陌生，但什麼是「下鬣蜥」？這讓許多人摸不著頭腦的新詞，在佛州是真實的天氣預警。

過去一周全美受到嚴寒威脅，寒潮將在這周末南下抵達佛州，讓部分地區氣溫降至40℉，而佛州是大批鬣蜥(iguana)的棲息地，這樣的低溫會讓樹上的鬣蜥進入休眠狀態。根據佛州魚類和野生動物保護委員會，鬣蜥在30-40℉的情況下更是會進入「冷凍(freeze)」狀態，容易從樹上掉下來。

佛州西南部的本地電視台WINK News的首席氣象員在X上預測，「本季最冷空氣周日早晨到達西南佛州，這周末很有可能會下鬣蜥(falling iguana)。」

國家氣象局之前就曾於2020年在佛州發布過「下鬣蜥預警」，提醒市民他們有可能會在地上看到鬣蜥，要注意他們只是暫時動不了，不是死了，「鬣蜥是冷血動物，氣溫低於40℉的時候行動會變慢或者直接動不了，他們有可能會從樹上掉下來。」

「今日美國」報導，南佛州有專門處理鬣蜥的公司，比如說邁阿密的Humane Iguana Control。該公司老闆朗基洛(Michael Ronquillol)表示，鬣蜥從樹上掉下來可能會傷及行人、寵物、個人財產，他建議要找專業人士清理，不要擅自把鬣蜥帶到室內解凍，因為他們一旦醒來可能就是你家裡噩夢的開始。

佛州 低溫

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