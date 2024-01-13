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首見 明州聖保羅7議員全女性 都不到40歲 僅1名白人

編譯陳韻涵／綜合13日電
明尼蘇達州首府聖保羅新一屆市議會，七名議員清一色都是女性，這現象在美國主要城市堪稱首見。(美聯社)
明尼蘇達州首府聖保羅新一屆市議會，七名議員清一色都是女性，這現象在美國主要城市堪稱首見。(美聯社)

明尼蘇達州首府聖保羅市(St. Paul)居民日前選出新一屆市議會，七名議員清一色都是女性，這現象在美國主要城市堪稱首見。

美聯社報導，聖保羅市議會新成員9日宣誓就職，10日舉行首次會議；主席密特拉·賈拉利(Mitra Jalali)赫然發現，明州首府頭一遭選出全由女性代表組成的市議會。

女性議題政治學者表示，30萬人口的聖保羅市應該是全美第一個選出全女性市議會的大城市。

而且這七名女性市議員年齡都不到40歲，其中六人非白人，她們的專長從土木工程到非營利組織管理，專業經驗廣泛且豐富；賈拉利表示，這有助展現聖保羅市的多元性。

賈拉利說：「我們是信仰多元與文化豐富的女性群體，我們的專業經驗與個人經驗同樣受人信賴。我們有明確的政策願景，且因此當選。」

她說：「我認為，我們終於能反映市議會的樣貌，本市居民平均年齡為32.5歲，且以有色人種為主，由眾多族裔的居民組成，許多族群如今有代表在市議會中。」

羅格斯大學美國女性與政治中心(CAWP, Rutgers University)研究員表示，聖保羅是學者已知市議會全為女性成員的最大美國城市。

CAWP數據顯示，全美各地市政官員中的女性比率仍顯不足；該中心副主任珍‧辛茲達克(Jean Sinzdak)表示，全國70%的市政官員為男性，且大多數是白人。

辛茲達克說：「有一個全女性且大多數是有色人種女性的市議會，對年輕女子而言，會產生『我也做得到』的長遠影響。」

這群女性市議員期望明年就能做出成績，市議會副主席金華鎮(Hwa Jeong Kim，音譯)和賈拉利表示，議會首要之務包括全面住房政策、保障租戶、氣候行動，以及經濟發展等。

賈拉利表示，市議會「比以往任何時候更需要倡議社區的進步派價值，致力共同完成這項艱鉅任務，不只是做表面功夫，而是要持續地促成改變。」

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