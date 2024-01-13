芝城人看台灣選舉：作為圍觀群眾 感受到選票力量

許多芝城人都專程返回台灣投票。(shirlin提供)

比刀，30歲，從中國來美8年，芝城上班族

台灣的朋友13日去投票 。她在台中的投票地點在一間廟裡面，她爸媽在另一座城市去的投票站設在一間天主教堂裡。很多觀察家把今年的台灣選舉看成命運的轉折點，但也是家常便飯的一票，因為一千多萬人每過四年就得再投一次。作為一個只有羨慕份的圍觀群眾，我感受到的是有力量的一票。

投票前幾天，朋友發來一個政策盲測的應用小程序，來測試自己的政見傾向。小程序有十道題，指向台灣島內面對的能源、少子化、老齡化議題，以及居住政策、勞工薪資政策、高等教育政策等。測試題中，內政議題占比超過7成。外部觀察家特別關注的兩岸關係，國際定位並不處在突出地位。

選舉結果出爐，我自己的圍觀態度是類似於看美國大選，結果固然很關鍵，但只要制度存在，就存在及時糾偏的可能性。真正的擔憂其實在於，人們對制度內核的破壞，制度本身失去了群體記憶的最大公約數。我們也正在經歷一種新的集體記憶的塑造。怎樣回頭看，決定了我們怎樣往前走。

去年中國很火的劇集「漫長的季節」，故事把人拉進失落的東北，人們在冰冷的河中迷惘掙扎和墮落，故事的推進和結束讓人壓抑。結尾那句「向前看，別回頭」更顯得輕飄飄。

當時同期在看的一部網飛製作的台劇叫「人選之人─造浪者」。故事主線就是一場選舉。女主之一亞靜遭遇職場性騷擾，上司文方下定決心幫她討回公道的時候說，「我們不要就這樣算了」， 劇的結尾，曾因敗選和家庭矛盾而失落的文芳因此再次決定參選議員。我覺得這是真正的充滿力量和盼望的「向前看，別回頭。」

邱垂洸，從台灣來美20多年

過去四屆的台灣總統選舉，我都回來台灣投票。這次選舉結果在多數人預期範圍，民進黨 雖然贏了總統大選，但但同時在很多地方失去席次。立法院多了在野黨監督，也是良善的循環。從投票過程來看，中國仍然對台灣選舉介入很深，如何避免這些行為影響台灣民主自由發展很重要。國民黨 這次在國會選舉表現不錯。

我相信賴清德、蕭美琴在「對等有尊嚴」的狀況下，會跟對岸做進一步的交流、會談，突破兩岸停滯的現況，但從這次的選舉結果來看，「一個中國」的主張在台灣很難被接受。

未來在民進黨在國會席次沒有過半的情況下，賴、蕭勢必面臨一定的挑戰，希望各個政黨不要侷限在單一政黨的角度，刻意杯葛對整個台灣發展有利的政策。

項邦珍，芝加哥中華會館主席

很可惜沒有實現政黨輪替，希望民進黨當選的賴清德總統，能夠維持現狀保持台海穩定和平。不過，令人欣慰的是國民黨在國會的席次增加，這樣國民黨將可在國會發揮監督執政黨的力量。「我是中華會館新上任的主席，中華會館將繼續擁護中華民國，並遵守國父孫中山理念」，寄望台灣新政府能夠繼續維持民主、自由，促進台灣經濟發展，提升台灣的國際地位。