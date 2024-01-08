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波士頓北區21餐館 指控吳弭政府歧視

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波士頓北區21餐館 指控吳弭政府歧視

特派員黃惠玲／即時報導
波士頓北區餐館對於吳弭政府針對該區的戶外用餐計畫，提出歧視指控。(本報檔案照片)
波士頓北區餐館對於吳弭政府針對該區的戶外用餐計畫，提出歧視指控。(本報檔案照片)

波士頓北區(North End)20多家餐廳日前聯合提起訴訟，指控該市戶外餐飲計畫的多個版本均存在「不平等，不公平和歧視性待遇」。該訴訟稱，波士頓市長吳弭所領導的政府及當地居民團體，出於某種原因討厭義大利人。

在長達163頁的聯邦訴訟中，北區商會(North End Chamber of Commerce)聯合了21家餐館，要求法院終止市府對此繁華街區戶外用餐禁令。該訴訟還尋求經濟賠償，包括退還前版本計畫中收取的費用，該計畫原本規定，如果餐館支付7500元參加計畫，就可以在北區推出戶外用餐。

這起糾紛源於市府現任行政官員，在明知會給北區義大利餐館造成經濟困難的情況下，且在這些餐館剛剛從疫情危機中恢復時，錯誤且毫無根據的決定虐待及歧視這些餐館。

波士頓的戶外用餐計畫在2020年推出，當時的市長華許(Marty Walsh)在新冠疫情執政期間，允許在全市範圍內的餐館設立路邊戶外用餐區。

訴訟稱，與華許政府不同的是，新的市長吳弭在2022年推出了新的戶外用餐計畫，針對北區的餐館施加了嚴厲的經濟處罰，並以此做為這些餐廳參加該計畫的代價。

當時吳弭政府表示，2022年版本的戶外用餐計畫收取費用是必要的，因為該社區戶外用餐面臨特別的挑戰，包括交通、行人通道、停車、垃圾清理等，但餐館老闆主張這種作法違憲。

根據2023年推出的最新版波士頓戶外用餐計畫，該市禁止北區在街道上推出戶外用餐區，吳弭當時表示，之所以禁止在全市餐館最密集街區戶外用餐，是因為該區交通擁堵。

新的訴訟至少是北區一些餐館老闆第二次對市府提出歧視指控，去年3月份的一起訴訟中，有五家餐館業主也提出了類似指控。

吳弭 波士頓 歧視

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