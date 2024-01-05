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嚴冬接近 華府周末飄雪降雨 芝城下周強風暴降大雪

特派員黃惠玲／即時報導
隨著氣象預報芝城將降雪，市府剷雪大隊的車輛即將上路灑鹽、掃雪。(特派員黃惠玲／攝影)
隨著氣象預報芝城將降雪，市府剷雪大隊的車輛即將上路灑鹽、掃雪。(特派員黃惠玲／攝影)

這一季冬天的開端雖然緩慢，但氣象學家預計下周初芝加哥地區可能會出現一場強風暴(strong storm)。另方面，原本預報將有降雪和冰凍氣溫的華府大部分地區，最新氣象預測可能會使期待下雪的民眾失望，因該地區下雨的機率大增，不過，居住在華府西部、西北部的馬里蘭州、維吉尼亞州居民，仍會受到更多風雪影響。

據國家氣象局指出，芝城本周的高於平均的和暖天氣，將從1月9日到11日轉變為更冷且下雪的天氣。氣象局稱，這波「強系統」(strong system)可能會帶來陣風、又濕又大的雪，不過氣象局補充，現在推測降雪量還為時過早，因為最終將取決於風暴穿過的路徑。

氣象部門建議芝加哥地區居民隨時關注天氣預報，並提前計畫好暴風雪、雨可能帶來的出行問題，至於本周六到周日上午可能也會有斷斷續續的陣雪，氣溫預計徘徊在華氏30度左右。

氣象學家表示，聖嬰現象是一個重要的驅動因素，它是太平洋東部和西部水域的一種偶發性變暖現象，影響著全球天氣。

在華府方面，氣象局預測稱，華府以及附近郊區在即將到來的暴風雪中，預計降雪將少於一吋，不過，氣象局已經向距離華府稍遠的地區，包括維州勞登郡(Loudoun)、福基爾郡(Fauquier)北部以及馬州的佛雷德里克郡(Fauquier)，發布了周六(6日)上午到晚上的冬季風暴警報。

一般受到冬季風暴警報影響地區，積雪可能達到或超過五吋，積冰則可能高達四分之一吋。但華府ABC第七頻道氣象學家葛拉夫(Brian Van de Graaff)說，6日早上可能會有小雪，最可能降雪地區為馬州蒙郡、勞登郡上半部地區，但預計持續時間不會太長，很快飄雪就會變成下雨。

華府 馬州 暴風雪

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