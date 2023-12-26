史上第二暖 芝聖誕節高溫華氏59度

今年芝加哥的聖誕節多雲霧，最高溫達華氏59度，寫下有史以來第二暖的聖誕節紀錄。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 度過一個異常溫暖的聖誕節 ，根據紀錄，25日晚間的最低溫達華氏50度，寫下史上聖誕節夜間最熱的新頁，該低溫比87年前(1936年)所保持的同日最低氣溫(46度)還高出4度。 至於聖誕節當天的最高溫 為59度，僅比芝加哥在1982年創下的最高溫65度低了6度，成為史上第二暖的聖誕節。

氣象學家史基林(Tom Skilling)表示，去年聖誕節有兩天氣溫低於華氏零度，地面積雪達1吋。 此外，一年前的最低氣溫為華氏2度，這也就是說25日的最低氣溫50度，還比一年前的最低氣溫高出了48度。

根據芝加哥歐海爾機場的氣象站所測得的溫度，芝市今年25日的最高溫為59度，比1982年的史上最熱聖誕節最高溫65度只低了6度。去年的聖誕節最高氣溫為14 度，所以一年間，兩個聖誕節的最高溫差距達到45度。

有趣的是，1982年的聖誕節和今年的聖誕節，都發生在赤道太平洋上發生強烈聖嬰現象的時候。 聖嬰現象是指從南美洲向西到西太平洋日期變更線沿赤道兩側的太平洋海水變暖，以及通常在赤道地區吹的低層盛行東風減弱。這種情況下，通常會導致中西部地區的寒冷季節比平均水平溫和且少雪。

不過，史基林表示，值得注意的是，雖然總體上比正常情況溫暖，但這並不能排除北極爆發，也不排除暴風雪的可能性。

迄今為止，芝加哥今冬的降雪量遠低於正常水平，整個12月僅降雪0.3吋，一般而言到12月25日時的正常降雪量為5.6吋，因此本月的降雪量僅為正常水準的5%。 季節性降雪量今年只有3吋，而迄今為止的降雪量為應該是7.6 吋，換算下來，芝加哥2023-24雪季迄今的降雪量僅為正常水平的22.8%，還不到正常水平的四分之一。

氣象學家說， 12月剩下的幾天似乎不會出現大雪。 如果0.3吋的降雪量持續到新年除夕夜，那麼今年12月的降雪量將成為139年來降雪第四少的紀錄。

目前的冬季低風暴系統位於愛荷華州上空緩慢移動，導致週末有雲、部分降雨和霧，未來幾天會有大量多雲、適度降溫，並時不時出現一些陣雨或小雨，隨著接下來氣溫適度下降，甚至可能會飄一些雪花。

整體來說，預測未來兩周氣溫，仍將繼續高於正常水平。

回顧一年前的聖誕節，全美48州有53%的地區被雪覆蓋。但今年受到聖嬰現象影響，美國大陸在25日當天只有17.6%的地區有積雪。 此外，與去年12月24日相比，今年25日聖誕節氣溫達到50度或更高的地區，是美國本土48州地區的1.8倍以上，相反，與一年前的聖誕節相比，今年25日早上的冰點或低於冰點的溫度，僅影響了美國本土三分之二地區。

未來幾天的最高溫將維持在華氏40度出頭，天氣多雲，28日將有大風，整體氣溫仍高於正常水平。