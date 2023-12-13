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鹽湖城美甲店遭砸、噴漆「仇中」髒話 越裔店主驚嚇…無言以對

編譯陳韻涵／綜合13日電
涉案男子擊碎玻璃店門，闖入店內搗毀店內設備。(取材自Instagram)
涉案男子擊碎玻璃店門，闖入店內搗毀店內設備。(取材自Instagram)

猶他州鹽湖城市一間越南裔女老闆開的美甲店7日遭歹徒闖空門破壞，男性嫌犯在牆上噴漆寫下反中字眼，警方在檢視證據後已朝仇恨犯罪方向偵辦。

國家廣播公司新聞網(NBC News)13日報導，遭歹徒破壞的美甲店內一片狼藉，桌椅、架上物品及其他設備都被搗毀，警方估計財損約1萬5000元；店內牆上被噴漆寫上種族歧視字眼，遭破壞的黑色沙龍椅背也被塗寫髒話「＊中國」(f--- China)。

越南移民第二代莎布麗娜‧阮(Sabrina Nguyen)在當地經營美甲水療店「WaterCreek Nails and Spa」達十年，而店裡7日遭人破壞後，她必須向媽媽解釋什麼是仇恨犯罪。

莎布麗娜說：「她不知道什麼是仇恨犯罪，這是一場艱難的對話，對她來說也是一種覺醒。」

警方表示，一名男子用石頭砸毀美甲店的玻璃前門，扯斷監視器線路，從收銀機裡偷走「幾百元」，還把牆上的一個水槽拉下來，對美甲店和隔壁商店造成損害。

警方表示，7日凌晨3時許，路人看到該男子與另外兩名男子離開現場後報案，但目擊者無法提供該男子的肖像細節。

莎布麗娜表示，她收到警方的語音訊息才知道店裡有人闖入破壞，但「當我看到牆上寫的那句話時，整件事徹底改變」。

莎布麗娜透過Instagram分享遭店裡遭破壞的物品照片，不僅獲得數千個讚，也有其他人在留言中分享類似的仇恨犯罪經歷。

她說：「感覺這些事未獲充分報導，因為有人擔心遭到報復或障礙；我想確保大眾知道，若這些事情發生在你身上，會有人支持你並幫助你。」

店主所攝涉案男子在店內牆上噴寫仇中的字眼。(取材自Instagram)
店主所攝涉案男子在店內牆上噴寫仇中的字眼。(取材自Instagram)

仇恨犯罪 越南 種族歧視

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