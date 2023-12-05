新抵尋求庇護者者快速拿工卡 資深無證客喊不公

取得工作許可是成千上萬移民在美國立足的第一關鍵步驟。(春田伊利諾大學官網截圖)

臨近芝加哥25區大型尋求庇護移民 收容所附近的華人、西語裔商家，在過去兩個月間，紛紛碰到一些來自委內瑞拉、住在收容所的移民上門乞討或要求提供工作，「他們往往拿著寫著英文“I need a Job"的紙條敲門」，一位在艾許蘭大道(Ashland Ave.)夾亞珠街(Archer Ave.)工作的華人林軍說，以前從沒出現這種情形，臨近該收容所的皮爾森區(Pilsen)也有類似狀況。

拜登 政府對新抵達芝城的尋求庇護移民，採取較寬鬆的工作許可證核發標準，讓許多已經在美國10幾20年但仍沒有合法工作身分的無證移民，感到非常沮喪，稱拜登政府差別待遇的作法，讓他們感覺自己被拋棄，權益沒有受到關注。

住在皮爾森的西語裔移民亞瑞金(Juana Arrequin)說，「我希望我能幫助他們，我知道一切從零開始的滋味。」亞瑞金說，他們夫婦都是從墨西哥非法入境到美國，為了開現在的這冰淇淋小店，花光了所有積蓄，「我們祈禱我們冒的風險是值得的」。不過，她最近感到失望、沮喪。

因為總統拜登主張加快向來自委內瑞拉、尼加拉瓜、古巴、海地的尋求庇護者發放工作許可，而一些跟亞瑞金一樣已經在芝城的新加生活幾十年，卻明顯感覺到「自己被拋棄了」，亞瑞金試圖向政府官員懇求將加快核發工作許可的範圍擴大，讓跟她一樣的移民群體也能合法工作，然而似乎他們並沒有獲得同樣的機會，亞瑞金說，「請不要忘記我們，我們也需要工作許可」。

根據丕優研究中心(Pew Research)的最新數據，伊州有超過30萬名沒有永久合法身分的工人，其中大部分為墨西哥人，許多人一直都在沒有工作許可的情況下工作並繳稅，這些人大多數使用個人納稅人號碼(taxpayer identification number)報稅，該號碼由聯邦政府提供，僅能在報稅時使用，並不是社會安全號碼。

還有一些人使用別人的社安號，或者從事拿現金的工作，沒有工作許可的人，唯一合法工作的方式，就是成為商店業主，例如亞瑞金。根據美國移民協會(American Immigration Council)的最新報告，伊州無證工人繳納了約九億的聯邦稅以及七億的州稅、地方稅。

正因如此，亞瑞金和其他數千名沒有合法身分的芝加哥移民一樣，要求拜登政府也給他們合法工作的機會。推動「為所有人提供工作許可」(Work Permit for All)運動的倡議者表示，拜登可以現有的聯邦假釋計畫，改變像亞瑞金狀況相同者的生活。

目前在美國約有780萬名沒有合法身分的工人想爭取工作許可。倡議者說，拿到工作許可，能協助這些移民群體走出陰影，大大改善他們的生活，這些人將因此獲得工作場所的保護，拿到合法的工資標準。而且只要獲得工卡，這些人就可以返回母國探親，而不會出現一些無證移民一輩子都見不到家人的悲劇。