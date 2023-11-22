阿拉斯加州發生山體滑坡 至少3死3失蹤

阿拉斯加州蘭格爾附近20日晚發生山體滑坡，造成至少3人死亡、3人失蹤。(美聯社)

阿拉斯加州 公共安全部21日表示，該州蘭格爾(Wrangell)附近20日晚發生山體滑坡，造成至少3人死亡、3人失蹤。

美聯社21日報導稱，20日21時左右，蘭格爾附近發生寬度約為137米的山體滑坡。現場畫面顯示，滑坡區域的植被、泥土連同疑似建築碎片一同被衝進水中。

阿拉斯加州公共安全部表示，已確認有3棟建築位於山體滑坡的路徑上。該部門發言人奧斯汀·麥克丹尼爾(Austin McDaniel)表示，20日晚，搜救人員在山腰上發現一具少女遺體。事故發生時，有多人在滑坡區域內，周二下午，無人機操作員在土石流區域發現並打撈了兩名成年人的屍體。

據警官稱，兩名青少年和一名成年人仍然下落不明。

美國廣播公司稱，麥克丹尼爾說，由於條件危險，地面搜救21日曾短暫停止。在有關部門清理了部分滑坡區域之後，搜救得以繼續。目前，阿拉斯加州警方正在牽頭搜救工作，搜救人員動用尋屍犬及熱感無人機搜尋失蹤人員。

美國氣象部門表示，20日1時至20時，蘭格爾地區的降雨量約為5厘米，高海拔地區陣風時速高達96公里。預計22日晚至23日，該地區將出現另一場風暴。目前，滑坡區域附近居民幾乎全部疏散。

位於阿拉斯加州東南部的蘭格爾是一處小型漁業社區，祗有2000多名居民。阿拉斯加州州長鄧利維已向蘭格爾發佈災難聲明，以幫助當地獲取更多資源。