無證客危機加大 5市長赴白宮要求聯邦伸援

芝市擬在布來頓公園區搭建第一座無證客帳篷營，預計收容高達2000無證客的計畫，引發附近居民激烈抗議。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市市長強森與紐約市、丹佛市、休士頓、洛杉磯等五位市長，2日將一起到華府向拜登政府及國會施加更大的壓力，要求提供更多的聯邦援助，協助應對日益嚴重的無證客 危機。

強森發言人說，五位市長2日會與白宮政府事務辦公室(White House Office of Intergovernmental Affairs)主任裴瑞茲(Tom Perez)會面，目前芝市在安置無證客住房與其他服務的所面臨的壓力日益沉重。

強森此行還計畫與伊利諾州的國會參議員德賓(Dick Durbin)、達克沃斯(Tammy Duckworth)等人見面。

芝加哥的大部分無證客來自委內瑞拉，他們出於各種原因尋求庇護，強森團隊一直在向伊州政府、聯邦政府尋求財務援助，以幫助支付龐大的無證客安置與照顧費用，該市2024年預算案中，計畫撥款1.5億作為相關費用。

強森政府日前在未告知12區區長、居民的情況下，悄悄於芝市華人聚居的布來頓公園區(Brighton Park)開工建造芝市第一座無證客帳篷營，引發該區居民強烈反對，包括華人在內的民眾，至今仍在工地日夜抗議。

在強森主導下，芝市議會1日還試圖對在芝城南區建造第二座帳篷營土地收購進行表決，但該區區長堅決反對而暫時擱置了投票 。

芝市議會2日還計畫舉行全員投票，以決定是否把「芝加哥要不要繼續成為『庇護城』(sanctuary city)？」列入明年3月選舉的公投項目。

芝市截至目前已經有超過1萬2000位無證客湧入，且還有約3000人仍睡在警局、機場，強森對此表示，該市在安置無證客方面已經不堪重負。