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佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民

中央社／邁阿密24日電
佛州一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民。圖為示意圖，非當事鱷魚。（路透）
佛州一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民。圖為示意圖，非當事鱷魚。（路透）

佛羅里達州警方表示，有人目擊一隻4公尺長的巨大短吻鱷叼著人類女性的下半身，這隻鱷魚隨後遭到人道撲殺，死者身分也已獲得證實，是一位住在附近營地的41歲女遊民

英國廣播公司（BBC）和美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名目擊者告訴佛州當地媒體，他22日下午在坦帕灣地區拉哥市（Largo）一條河渠看見這隻短吻鱷嘴裡咬著人類的下半身。

平內拉斯郡（Pinellas County）警方表示，這隻短吻鱷已遭擊斃，渠道中發現的遺骸證實為41歲女子派坎姆（Sabrina Peckham）。當局將調查派坎姆死亡時的客觀環境。

目擊者布勒德（Jamarcus Bullard）表示，他步行前往面試的途中看到這隻鱷魚，起初還以為鱷魚嘴裡叼著的是女裝人體模型。

他告訴地方媒體福斯新聞13台（Fox 13），後來「注意到鱷魚嘴裡銜著一具遺骸，像是下半身」，於是他直接到消防局進行通報。

「這是我第一次在現實生活中看到短吻鱷，所以本來覺得很酷，但一看到他叼著的東西，心想『這是人體模型嗎？』因為看起來蒼白、沒有血色。」

布勒德接受10坦帕灣電視台（10 Tampa Bay）訪問時說道：「牠就這樣叼著（遺體），往回游到渠道底部…我簡直不敢相信這是真的。」

派坎姆的家人已為她建立募款網頁。家屬表示，派坎姆生前住在林地附近的一處遊民營地。

自稱是派坎姆女兒的多里斯（Breauna Dorris）在社群媒體臉書（Facebook）寫道：「我們認為，她當時可能是摸黑要走到位於溪流旁的營地或離開營地，結果遭到這隻短吻鱷從水中攻擊。」

多里斯說：「沒有人應該這樣死去。」

當局表示，這隻短吻鱷已遭到人道撲殺，並從渠道移出，警方潛水人員隨後發現派坎姆的遺骸。

附近居民表示，他們之前只在該地區見過小隻的短吻鱷，此案鱷魚體型之大他們從未見過。

居民狄恩（Jennifer Dean）向10坦帕灣電視台表示：「太瘋狂了。我的孩子常常走路經過那裡，真的很可怕。」

遊民 佛州 社群媒體

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