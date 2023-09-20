德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

奧斯汀北邊郊區的喬治城(Georgetown)，華人 家庭的六歲男孩被隔壁白人鄰居用棒球棍打成重傷，事件發生一周以後男孩仍未脫離險境，39歲的犯案男子如今被控兩項一級重罪名，但警方尚未宣布作案動機。

喬治城位於威廉森縣(Williamson County)，縣警局指出，9月11日那天清晨5點左右，一名成年男子強行闖入這戶華裔 家庭的住宅，嫌犯手持棒球棍進入一個房間攻擊六歲的男孩，用球棒猛擊他的頭顱許多次。警方接到報案電話後前來調查，把39歲的犯案男子丹尼爾羅根(Daniel Logan)逮捕，並發現他就住在受害人的隔壁。

當警察到隔壁調查時，發現羅根在前去攻擊小男孩之前，先在自己家裡對母親辛西亞羅根(Cynthia Logan)用球棒攻擊，她的前額被打成頭破血流、眼睛被打傷、牙齒被打掉一顆。

警方與媒體都沒有公布那家華人的姓氏，只說男孩的名字叫傑瑞米(Jeremy)，但在眾籌網頁上有出現華裔姓氏英文拼音。 傑瑞米被送往戴爾兒童醫院(Dell Children’s Medical Center)救治，醫生表示存活復原的機會極小，事隔一個多星期男孩仍在性命垂危的處境，但19日(周二)男孩的父親在籌款網站GoFundMe上說，傑瑞米的手腳都出現動作，這是原本沒有預期到的進展。

傑瑞米父親 表示，傑瑞米喜歡巴西柔術(Brazilian jiu-jitsu)，也剛開始練足球 和學中文。父親所設的籌款帳戶，已經得到大約20萬元的捐款。嫌犯羅根已被控「對兒童進行傷害」(injury to a child)和「以致命武器進行傷害」(assault with a deadly weapon)，法官不准他交保。