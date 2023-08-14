賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

美聯社報導，匹茲堡西部一間民宅12日上午10時30分左右發生驚人爆炸，烈焰衝天；這場爆炸導致五人死亡，至少造成三棟房屋被毀，約十幾棟房屋受損。

死者包括一對分別為38歲及12歲的父子。

由於火勢過大，前往救助的消防員中，有57人因為熱衰竭等不適，必須在現場接受治療。

官方發言人表示尚不清楚房屋起火爆炸的原因，並表示調查可能會耗費數月或更久。

影片來源：YouTube NBC News

這場爆炸將一棟房屋夷為平地，另外兩棟房屋被大火吞沒；兩名住在附近的居民趕到現場，在火勢失控前，將一個倒在後院的男子拖出火場。

同樣住在附近的居民科蘭科斯基(Rafal Kolankowski)說，爆炸的強度將他家的窗戶震碎，他跟妻子都被原地震倒；他走到外面查看時，發現一名女子全身都是白灰。

「現場看起來像是戰場，」他說，「我們的社區像是被炸彈襲擊了一樣。」

人民能源公司(Peoples Gas)總裁Michael Huwar表示，該公司人員已檢查了當地的瓦斯，並沒有發現問題。