賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死
美聯社報導，匹茲堡西部一間民宅12日上午10時30分左右發生驚人爆炸，烈焰衝天；這場爆炸導致五人死亡，至少造成三棟房屋被毀，約十幾棟房屋受損。
死者包括一對分別為38歲及12歲的父子。
由於火勢過大，前往救助的消防員中，有57人因為熱衰竭等不適，必須在現場接受治療。
官方發言人表示尚不清楚房屋起火爆炸的原因，並表示調查可能會耗費數月或更久。
影片來源：YouTube NBC News
這場爆炸將一棟房屋夷為平地，另外兩棟房屋被大火吞沒；兩名住在附近的居民趕到現場，在火勢失控前，將一個倒在後院的男子拖出火場。
同樣住在附近的居民科蘭科斯基(Rafal Kolankowski)說，爆炸的強度將他家的窗戶震碎，他跟妻子都被原地震倒；他走到外面查看時，發現一名女子全身都是白灰。
「現場看起來像是戰場，」他說，「我們的社區像是被炸彈襲擊了一樣。」
人民能源公司(Peoples Gas)總裁Michael Huwar表示，該公司人員已檢查了當地的瓦斯，並沒有發現問題。
在已確認身分的罹難父子中，38歲的父親即是人民能源公司的員工。
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