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駭人聽聞的自殺方式 德州機場人員疑故意站在死亡定點

編譯胡立宗／即時報導
聖安東尼奧機場地勤人員遭達美班機引擎吸入而死。圖為資料照片。（歐新社）
聖安東尼奧機場地勤人員遭達美班機引擎吸入而死。圖為資料照片。（歐新社）

德州貝克薩縣（Bexar County）法醫辦公室本周表示，27歲的聖安東尼國際機場地勤人員David Renner之死屬於自殺，他23日晚間在機場遭達美航空（Delta Air Lines）班機引擎吸入而死，這架班機剛由洛杉磯飛抵，正要前往航廈。

負責事故調查的國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）26日表示，他們不會對這起事件展開調查，因為根據法醫提供的資料，看不出飛機或機場有營運安全疏失。負責管理航空公司與飛航安全的聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）則說可能會調查。

國家運輸安全委員會官員稍早發表聲明指出，該事件發生在當地時間23日晚間10時25分左右，一架從洛杉磯飛來、剛剛降落在聖安東尼奧機場的達美航空（Delta Air Lines）班機滑行至停機門，一名工作人員被吸入一個仍開著的引擎，當場被絞死。

一名直接聽取簡報的消息人士向英國衛報表示，這名工作人員似乎故意站在還在運轉的引擎前，警方也正朝這方面調查。

死者David Renner受雇於地勤公司Unifi Aviation。達美航空在聖安東尼奧機場的地勤則交由Unifi Aviation統籌。兩者都對David Renner的死亡表示哀悼之意。

該公司也發表聲明表示，初步調查顯示工作人員的死亡與公司的作業過程、安全程序和政策無關。

機場 洛杉磯 德州

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