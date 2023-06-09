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德州地產商詐貸1.72億 涉8罪最高可判240年刑期

記者張聲肇／即時報導
涉及德州檢察長帕克斯頓貪污醜聞的德州地產商保羅(右)因對銀行做不實陳述，取得1億7200萬元抵押貸款，9日遭聯邦檢察官起訴。(美聯社)
涉及德州檢察長帕克斯頓貪污醜聞的德州地產商保羅(右)因對銀行做不實陳述，取得1億7200萬元抵押貸款，9日遭聯邦檢察官起訴。(美聯社)

牽涉德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)貪污醜聞的德州地產商保羅(Nate Paul)，因2017至2018年間對銀行做不實陳述，取得1億7200萬元抵押貸款，9日遭聯邦檢察官起訴。

在奧斯汀法院過堂時，保羅面無表情地聆聽法官對他宣讀八項被訴罪名；這八項「不實陳述」罪名，每一條最高可判處30年徒刑，外加100萬元罰鍰。

本案調查時，引出帕克斯頓牽扯其中的不可告人的情節，以致遭議會彈劾，上月被停職。

36歲的保羅穿著牛仔褲、藍色T恤和Nike運動鞋，戴著手銬出庭；審判開庭前他保釋在外，但須繳出護照；出行到德州以外地方，須告知法院。

保羅的律師莫瑞斯(Gerry Morris)說，被告堅信自己無罪；律師不知他最後一次和帕克斯頓聯絡的時間。帕克斯頓的律師考格戴爾(Dan Cogdell)說，帕克斯頓不知保羅被逮捕。

檢方指控保羅以不實、偽造的紀錄，向貸款機構誇大自己的資產，低估自己的債務，以騙取融資；例如，告訴銀行說他某帳戶上有1800萬元，實際上只有1萬3000元；又如，2018年向某信貸聯盟貸款時，謊報低於2800萬元的債務。檢方23頁的起訴書中，並未提到帕克斯頓或州檢察長辦公室。

聯邦調查局2019年調查保羅的地產開發公司疑案時，曾到他位於奧斯汀的辦公大樓和豪宅搜索；翌年，帕克斯頓的八名手下向FBI告發檢察長收賄、濫用職權，包括聘任外部律師投訴調查保羅的聯邦幹員「違法犯紀」。

檢察長部屬「內部揭弊」，引發FBI另案調查檢察長。調查還沒結束，所收集到的證據已足以彈劾檢察長，包括濫用公眾信賴、不適任、受賄等，共和黨掌控的德州眾議會，以絕大多數通過彈劾同黨的帕克斯頓。

彈劾狀指出，保羅毫無證據地指控有人精心策畫要竊取他2億元資產，帕克斯頓卻濫用職權替保羅「申冤」。受賄情節則是，保羅聘用帕克斯頓的情婦，還免費替他整修在奧斯汀的住宅。

帕克斯頓另涉2015年證券詐欺案，待另案審判。

德州 彈劾 貸款

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