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點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

編譯陳盈霖／綜合外電報導
利用外送平台訂購餐點，會增加許多小額費用。（AP）
利用外送平台訂購餐點，會增加許多小額費用。（AP）

外送應用程式App愈來愈普遍，然當結完帳，並給送餐員小費時，11元的墨西哥捲餅，可能變成19元。而增加收費的項目，竟是聽都沒聽過的名目。

價格的上漲要歸因於大量的小額收費，包括收據上列出幾塊錢、按百分比收取的額外引費用。這些多出來的費用誰拿去了？

Uber Eats和DoorDash會在其應用程式上列出單項費用，Grubhub也收取類似費用，但並未詳細列出。

在這些送餐App上，最常看到的費用是「運費」和「服務費」。運費用於支付送貨成本，根據需求、所在位置、可用的送餐司機數量和其他因素有所波動。

Uber Eats發言人證實，運費至少有部分用於送貨員的收入。

至於服務費，則用於營運成本。Uber Eats發言人表示，營運成本包括保持App正常運作、客戶服務、信用卡手續費等，服務費起價不到一元，但會根據訂單量增加。

其他還有些不太常見的費用。

如Uber Eats和DoorDash都收取「小額訂購費」（small order fee）。若消費者只點一杯咖啡或一杯奶昔，應用程式可能會額外增加幾元，使送貨服務值得送貨員花費時間和公司資源。

在DoorDash上，若從距離較遠的商家訂購，可能會有「加程費」（expanded range fee）。

在某些地方，應用程式會收取「監管響應費」（regulatory response fee），以抵銷地方法規影響。如疫情期間陷入困境的餐館發出強烈抗議後，數十個城市通過限制應用程式向餐館收取送餐費用相關條例。如今在某些情況下，應用程式會向用戶收取額外費用。在DoorDash，這些費用在0.1元至3.40元之間，具體取決於地區。

此外，在加州第22號提案（Prop 22）後，應用程式向加州人收取另一筆費用，據稱是確保送貨員獲得最低工資和健保。

此外，根據Uber Eats，若下訂後更改地址，可能還需支付費用，以支付送貨員額外時間與精力。

訂購的食物價格也可能有隱藏費用。餐廳也可能在外送應用程式上提高菜單價格，以幫助支付平台開展業務的成本。因除用戶支付的費用外，外送應用平台也會從餐廳的銷售額中抽成。

DoorDash指出，該外送平台會多次向用戶顯示費用，不僅只在結帳時，如此一來用戶會知道整個情況，也會知道所付金額的流向。

若經常訂購外送，用戶可訂閱DashPass、Grubhub+或Eats Pass之類的服務或許相較更划算。每月支付十元，通常可免運費，或降低服務費。

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