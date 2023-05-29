我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「惡血」荷姆斯赴德州監獄報到 獄友放話要她洗碗盤

直播／中國神舟16號發射 首次有平民酬載專家進太空

德州少女監獄出生 「逆轉人生」錄取哈佛大學

TVBS新聞網／編輯劉哲琪即時報導
18歲少女在監獄出生，即將進入哈佛就讀。（取材自臉書@Academy for Science & Health, Conroe ISD ）
18歲少女在監獄出生，即將進入哈佛就讀。（取材自臉書@Academy for Science & Health, Conroe ISD ）

一名德州少女18年前在監獄出生後，由爸爸一手拉拔長大。儘管出生貧困，但她在社區志工的陪伴下，不僅以全校第三名的優秀成績從高中畢業，還申請進入哈佛大學

《時人》報導，18歲少女凱斯納（Aurora Sky Castner）的母親在獄中生下她後，就不曾參與她的人生。凱斯納由父親一手拉拔長大，家境貧困。當她進入小學後，老師看出她的潛力，認為她可以從「CISD’s 導師計畫」中獲得幫助。該計畫會讓社區志工輔助兒童學習，針對他們的目標、恐懼與將來提供意見。

她的導師漢比（Mona Hamby）指出，她最初收到一張關於凱斯納的資料時，認為出她是個陽光開朗的小女孩，但凱斯納說出父母的經歷後，漢比認為她不只需要學習上的指導，還需要私下的陪伴。於是漢比陪卡斯納挑眼鏡、剪頭髮，其他社區的人也出手相助，協助卡斯納矯正牙齒、資助她參加夏令營，留下美好的童年回憶。

2022年3月，漢比與丈夫帶著卡斯納參觀哈佛大學，她隨後決定要進入該大學就讀。她提出申請後順利錄取，並取得全額獎學金。卡斯納指出，雖然自己在不同的環境長大成人，但那其實不是壞事，她所經歷的一切都相當有價值。

逆轉人生！德州少女監獄出生　18歲考進哈佛大學

TVBS新聞網

哈佛大學 德州 監獄

上一則

亞裔美國人信賴母語媒體 收看多語文串流平台節目

延伸閱讀

Theranos荷姆斯30日到德州監獄報到 獄友放話要她洗碗盤

Theranos荷姆斯30日到德州監獄報到 獄友放話要她洗碗盤
德州告拜登政府：鼓勵手機預約入境 形同鼓勵非法移民

德州告拜登政府：鼓勵手機預約入境 形同鼓勵非法移民
「App預約庇護申請」德州告拜登政府：鼓勵非法移民

「App預約庇護申請」德州告拜登政府：鼓勵非法移民
旅遊補給站／機票 提前規畫才能撿便宜

旅遊補給站／機票 提前規畫才能撿便宜
洛市20歲情侶遭酒駕撞死 叔叔目睹全程

洛市20歲情侶遭酒駕撞死 叔叔目睹全程
MLB／撿到大谷開轟球 球迷丟回30秒就後悔

MLB／撿到大谷開轟球 球迷丟回30秒就後悔

熱門新聞

位於2240 N. Burling St.上的老房子，已經有150年歷史。(截自谷歌地圖)

芝華人地產大亨購入150年老屋 拆除惹議

2023-05-23 12:23
由洛麗(圖由順時針起)、杜倫、教堂山組成的三角地區位居全美最宜居第3名。 (記者王明心／攝影)

全美最宜居 北卡三角區排第三

2023-05-24 02:00
卡斯特羅縣（Castro）迪米特（Dimmitt）的南福克奶牛場，4月10日發生火災，造成近1萬8000頭牛死亡。（卡斯特羅縣警局）

近2萬乳牛燒死 吸糞車故障肇禍

2023-05-22 16:38
新澤西「島灘州立公園」的莎草島，因為沒有連結道路或商業建築，只能靠划船前往，登上全美100處「祕密海灘」排行榜第五名。(島灘州立公園官網)

全美「海灘祕境」 新州3處上榜 第5名只能划船前往

2023-05-27 02:15
德州達拉斯學區為了防範校園槍擊事件，在學校發放一本小熊維尼安全手冊，卻由於事前未知會家長，給不少家長造成困擾。(美聯社)

德州達拉斯防校園槍擊 發放「小熊維尼安全手冊」家長氣炸

2023-05-28 21:18
根據貸款網站CashNetUSA對全美最昂貴社區的新排名，在芝加哥郊區的格倫科村(Glencoe)被評為在伊利諾州中最昂貴的社區。 (格倫科村官方臉書)

芝郊區格倫科村 伊州最貴社區 均價逾300萬

2023-05-24 12:15

超人氣

更多 >
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻
疲勞、腦霧找上門…Omicron「疫」外難纏 10%長新冠

疲勞、腦霧找上門…Omicron「疫」外難纏 10%長新冠
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
新冠每周仍奪數百命 官方、業者研發補強針專攻XBB變種

新冠每周仍奪數百命 官方、業者研發補強針專攻XBB變種