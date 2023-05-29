德州少女監獄出生 「逆轉人生」錄取哈佛大學

18歲少女在監獄出生，即將進入哈佛就讀。（取材自臉書@Academy for Science & Health, Conroe ISD ）

一名德州 少女18年前在監獄 出生後，由爸爸一手拉拔長大。儘管出生貧困，但她在社區志工的陪伴下，不僅以全校第三名的優秀成績從高中畢業，還申請進入哈佛大學 。

《時人》報導，18歲少女凱斯納（Aurora Sky Castner）的母親在獄中生下她後，就不曾參與她的人生。凱斯納由父親一手拉拔長大，家境貧困。當她進入小學後，老師看出她的潛力，認為她可以從「CISD’s 導師計畫」中獲得幫助。該計畫會讓社區志工輔助兒童學習，針對他們的目標、恐懼與將來提供意見。

她的導師漢比（Mona Hamby）指出，她最初收到一張關於凱斯納的資料時，認為出她是個陽光開朗的小女孩，但凱斯納說出父母的經歷後，漢比認為她不只需要學習上的指導，還需要私下的陪伴。於是漢比陪卡斯納挑眼鏡、剪頭髮，其他社區的人也出手相助，協助卡斯納矯正牙齒、資助她參加夏令營，留下美好的童年回憶。

2022年3月，漢比與丈夫帶著卡斯納參觀哈佛大學，她隨後決定要進入該大學就讀。她提出申請後順利錄取，並取得全額獎學金。卡斯納指出，雖然自己在不同的環境長大成人，但那其實不是壞事，她所經歷的一切都相當有價值。

逆轉人生！德州少女監獄出生 18歲考進哈佛大學

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