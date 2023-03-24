賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州西雷汀市（West Reading）一家巧克力工廠於當地時間24日傍晚發生劇烈爆炸，濃濃黑煙直竄天際，幾個街區外的房屋都在搖晃，並造成兩人死亡、九人失蹤。

紐約時報 報導，警察 局長霍爾本（Wayne Holben）在記者會上說，24日下午5時左右，位在費城 西北方約95公里的R.M帕爾默公司（R.M. Palmer Company）巧克力工廠發生大爆炸，其中一棟建築被摧毀，另一棟建築也受損。詳細爆炸原因仍在調查。

費城Fox 29 News的一名記者在推特分享一段影片，該影片由氣象攝影機拍攝，可以看到爆炸將碎片、火焰和灰塵噴到空中。

JUST IN: Massive explosion, MULTIPLE PEOPLE TRAPPED at chocolate factory in West Reading, Pennsylvania..



pic.twitter.com/AXwssOunHY — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) 2023年3月24日