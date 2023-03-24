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賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

編譯徐榆涵／即時報導
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州西雷汀市（West Reading）一家巧克力工廠於當地時間24日傍晚發生劇烈爆炸，濃濃黑煙直竄天際，幾個街區外的房屋都在搖晃，並造成兩人死亡、九人失蹤。

紐約時報報導，警察局長霍爾本（Wayne Holben）在記者會上說，24日下午5時左右，位在費城西北方約95公里的R.M帕爾默公司（R.M. Palmer Company）巧克力工廠發生大爆炸，其中一棟建築被摧毀，另一棟建築也受損。詳細爆炸原因仍在調查。

費城Fox 29 News的一名記者在推特分享一段影片，該影片由氣象攝影機拍攝，可以看到爆炸將碎片、火焰和灰塵噴到空中。

西雷汀市市長薩曼莎（Samantha Kaag）表示，爆炸很劇烈，以至於建築物向前移動四英尺，並指工廠建築物的一部分直接被夷為平地，連她距離工廠四、五個街區的家都感受到搖晃，稱沒有聽到轟隆聲，但還是能感覺到房子在震動。

賓州西雷汀市（West Reading）一家巧克力工廠於當地時間24日傍晚發生劇...
賓州西雷汀市（West Reading）一家巧克力工廠於當地時間24日傍晚發生劇烈爆炸，造成2死9失蹤。（路透）

費城 警察 紐約時報

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