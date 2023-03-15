新屋3臥室月租僅800元 馬斯克擬在德州蓋烏托邦社區

鉅富馬斯克傳出，正在奧斯汀郊區興建一個德州烏托邦。 （路透） 路透社

華爾街日報率先刊出的新聞指出，鉅富馬斯克 (Elon Musk)在奧斯汀郊區正在興建一個德州烏托邦(Texas Utopia)，每日郵報(Daily Mail)13日(周一)發布了一系列的照片，可以看出這個社區的興建工程進行得飛快。

馬斯克在德州中部還有一個「鑽地公司」(the Boring Company)，地點在離奧斯汀約35哩的巴斯措普縣(Bastrop County)，他把特斯拉 的總部遷到奧斯汀以後，快速地進行各種擴建工程，新總部的附近現在正在開發一個住宅社區，讓特斯拉、SpaceX和鑽地公司的員工以每個月800元的租金 享受三臥室的住宅。這樣的房租比市面上的租金低廉得多，因此又是公司吸引員工的另一種方式。

馬斯克當然是百年難得一見的奇才，當他創立鑽地公司的時候，他說這家公司鑽隧道機器的速度，比蝸牛要快一些(move faster than a snail)，因此現在他把這個社區稱為「蝸牛溪」(Snailbrook)。從產權紀錄來看，馬斯克擁有的土地約為3500英畝，但熟悉情況的人指出總共應該有7000英畝。馬斯克的手下已經開始向縣政府詢問，要申請把蝸牛溪註冊成一個城市。

每日郵報13日公布了許多張蝸牛溪社區現在的情況，目前開發的區域其實還很小，最顯眼的是一個運動中心，有一片網球場、一座體育館和健身房，在周圍地帶有排列整齊的模組房屋(modular homes)。本階段興建的目標還包括110間住宅、兩間倉庫(warehouses)、一個游泳池、一個高爾夫推桿練習場(putting green)。