德州四歲女童遭槍擊亡 扣板機的是三歲妹妹

哈里斯縣警局呼籲民眾將槍枝放在安全上鎖的保險箱內。（KHOU 11）

休士頓 KHOU 11電視台報導，哈里斯縣（Harris County）12日晚間，發生「小妹妹開槍誤殺小姊姊」悲劇。

根據哈里斯縣警局警長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）12日晚間8時40分推文，警方於當晚8時前接獲電話，稱五名成年人與兩名女孩，當時在鄰近湯貝爾公園路（Tomball Parkway，SH 249）附近的巴梅爾休士頓北路（Bammel North Houston Road）一間公寓內。

岡薩雷斯說，裡面的成員是女孩的父母親與朋友們。他說，當晚某個時候，其中一位家長認為另一人正看著著孩子們，但沒想到他們卻被單獨留在臥室內。其中一名三歲的女孩，發現一把上膛手槍，開了一槍後擊中四歲姊姊，姊姊不幸當場死亡。

家人聽見槍聲後，立即返回屋內將槍鎖好，致電911。

警方初步調查，這起槍案似乎屬於偶然，目前尚不清楚檢調是否會對槍案提出指控，但根據德州 法，此類案件至少七天內不得進行逮捕，以便家屬有時間處理後事。

岡薩雷斯在當晚9時45分發出後續推文，也談及槍枝安全。

他說，警方認為這起槍案是「容易預防的悲劇」。哈里斯縣檢察官辦公室和其他機構近期發起一場運動，要求人們將槍枝上鎖。他們甚至免費贈送槍枝保險 箱和鎖。

根據新成立休士頓槍枝安全聯盟（Houston Gun Safety Coalition）數據，540萬兒童生活在槍枝未受保護的家中。

而休士頓地區車上的槍枝遭竊問題也在激增。哈里斯縣第一區分局辦公室（Precinct 1 Constable）瑞森（Alan Rosen）此前表示，他的辦公室可提供貫穿武器的槍枝鎖。

他說，「我們外出巡邏隊員後備箱有這些，你要做的就是攔下一名警官，向他們索取一把槍的鎖，大部分來說，他們會從後備箱拿出來給你，這是免費的。」