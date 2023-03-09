維州6歲男童槍擊老師成重傷 檢方不打算起訴

維吉尼亞州紐波特紐斯市利奇奈克小學教師茲沃納（圖）1月遭學生開槍，她的委任律師稱教職員當天三度警告該男童有槍，但「高層主管不予理睬」。（美聯社）

維吉尼亞州 紐波特 紐斯市（Newport News, VA）1月發生6歲男童在學校向教師開槍的事件，當地檢察官 8日表示，不太可能起訴這名男童，但當局尚未決定是否有任何成年人將因本案面臨刑事指控。

紐波特紐斯市的維州檢察官格溫（Howard Gwynn）告訴NBC新聞，檢方不會尋求對該男童提出指控，稱「一名6歲孩子可以受審的前景有問題」，原因出在該名男童太小，沒有能力理解法律制度、罪名意思為何或充分協助律師。

格溫指出，檢方的目標不只是盡快做些事情。他說，「一旦分析所有事實，我們將指控任何我們認為可以排除合理懷疑（beyond a reasonable doub）證明犯了罪的人」。

據報導，這個年紀的青少年（adolescent）被捕一般而言並非前所未聞。理論上，6歲兒童可以根據維吉尼亞州的法律受到刑事起訴，但格溫另外接受當地新聞台採訪時表示，美國法律專家之間的普遍共識就是6歲的孩子「無法構成被判加重企圖傷害（aggravated assault）罪名成立的必要犯罪故意（criminal intent）」。

BBC與此前新聞報導，該名男童1月6日把槍放進自己的背包，帶到了利奇奈克小學（Richneck Elementary School），在課堂上對著25歲教師茲沃納（Abigail Zwerner）開槍。澤溫爾手部與胸部上方中彈受重傷，在醫院接受近兩周治療後回家休養。