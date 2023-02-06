德州男子遭中國錯誤拘留十年 參議員克魯茲促放人

斯威丹母親凱瑟琳希望中國政府釋放兒子。（FOX 26）

FOX 26電視台報導，德州聯邦參議員克魯茲 （Ted Cruz）日前提出一項決議，要求釋放在中國被錯誤拘留十多年的休士頓居民馬克斯威丹（Mark Swidan）。

馬克斯威丹母親凱瑟琳（Katherine Swidan）說，「馬克是我的寶貝，是我最好的朋友，我們只想讓他回家。」

克魯茲說，「這項決議不僅要求中國立即釋放斯威丹，還譴責中國拒絕讓斯威丹與家人接觸，讓他獲得適當的醫療服務。」此外，該決議還呼籲拜登 政府（Biden）在與中國外交官對話和國際論壇上，優先努力確保能讓斯威丹獲釋。

斯威丹於2012年至中國出差，替建築工程採購地板。11月13日，中國當局拘留當年38歲的他，指控他販毒。然而紀錄顯示，斯威丹在被指控犯罪的期間，他甚至沒去過中國。

凱薩琳說，「當時我正和他通電話，我聽到砰砰聲。斯威丹說，媽媽等一下，有人在門口。」凱瑟琳說，他們說他們想查看他的手機。而她只是名一心想找到兒子的焦急母親。

自從被錯誤拘留後，凱瑟琳說兒子體重驟降了100多磅。她聲稱中國當局一直折磨馬克，現年48歲的兒子，健康狀況正在惡化。

「他們試圖強迫他認罪」凱瑟琳說，「無論他們對他做什麼，他都不會承認沒有做過的事。」

凱瑟琳進一步表示，自2018年以來，她甚至無法與兒子交談。「我過去經常哭，不斷祈禱，現在我真的很生氣。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日取消了與中國外交部長秦剛會晤，回應疑似中國間諜氣球在美國上空盤旋事件。然凱瑟琳希望這次會議能包括關於他兒子的討論。

克魯茲說，「全球都可看到，中國共產黨 試圖利用人質和劫持人質作為政治手段。中國共產黨一直希望作為一個大國，一個偉大的國家，在國際舞台受到重視。但他們對待斯威丹的方式並非大國行為，而是第三世界暴君行為。」