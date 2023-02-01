我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

談到台灣之行 麥卡錫稱中國「任何時地」都無權置喙

通膨開始下降 股指由跌轉升

德州達拉斯動物園珍禽異獸一再遭殃　警方尚無頭緒

編譯林思牧／即時報導
達拉斯警方籲請民眾指認名涉案男子。(達拉斯市警局推特）
達拉斯警方籲請民眾指認名涉案男子。(達拉斯市警局推特）

達拉斯動物園(Dallas Zoo)本月第四度出事，兩隻皇帝狨猴(emperor tamarin monkeys)於30日(周一)失蹤，市警局調查後表示牠們可能已遭竊，幸於31日晚間尋獲。警方公布一名涉案男子的照片，希望民眾能夠提供線索。

　30日上午達拉斯動物園宣布因為天氣不好，周一不會開門，後來又宣布因為冰風暴(ice storm)來襲，從周一到周三都不會開門。但隨後動物園的工作人員發現皇帝狨猴的住處鐵絲網被人剪破，裡面的兩隻狨猴不見了。動物園的人員認為狨猴應該還在園區內，但警方調閱錄影後認為狨猴是被人偷走了。兩隻皇帝狨猴第二天在一達拉斯一處廢棄住宅的衣櫃裡被找到，未受到傷害。

　但警方仍公布一段錄像和一張照片，籲請民眾指認名涉案男子。在幾乎無人的步道上，一名身穿藍色套頭運動夾克的男子，頭上還戴著一頂紅色、藍色的毛線帽，手上拿著一包Doritos的零食。

　1月份是達拉斯動物園的多事之秋，首先是1月13日一頭雲豹(clouded leopard)失蹤，牠的棲息處鐵絲網被人故意剪破，園方隨即把遊客請走，搜尋以後在園區中將牠找到。同日園方在葉猴(langur monkeys)棲息處的鐵絲網上也發現類似的破口，但那些葉猴都沒有跑出去。

　這兩個事件發生以後，園方加裝了許多監控攝影機並增雇保安警衛，但1月下旬35歲的垂面禿鷹(lappet-faced vulture)意外死亡，獸醫和警方聯手調查後宣告禿鷹是受傷而死，園方懸賞1萬元籲請大眾提供破案線索，該案特別令人痛心的是這種禿鷹是極其瀕危的物種。

　目前並沒有證據指出這四件案子都是同一人犯下的，但達拉斯市警局和聯邦漁獵局(US Fish and Wildlife)都在調查這些案子。網友聞訊指出，這應該是某位心理不正常的人幹下的連環壞事，希望警方能盡早破案將這個畜生繩之以法。

達拉斯動物園兩隻失而復得的皇帝狨猴，安全歸園。(Dallas Zoo推特)
達拉斯動物園兩隻失而復得的皇帝狨猴，安全歸園。(Dallas Zoo推特)

動物園 步道 風暴

上一則

男童開槍 維州Richneck小學關閉近月重啟 禁帶書包到校

延伸閱讀

達拉斯動物園謎案 雲豹逃脫、禿鷲暴斃後又傳猴子遭竊

達拉斯動物園謎案 雲豹逃脫、禿鷲暴斃後又傳猴子遭竊
太燒錢？芬蘭動物園2隻貓熊養不起 恐被迫送回中國

太燒錢？芬蘭動物園2隻貓熊養不起 恐被迫送回中國
快看世界／雪豹出逃、禿鷲死亡 達拉斯動物園怎麼了？

快看世界／雪豹出逃、禿鷲死亡 達拉斯動物園怎麼了？
不再痛苦了…洛杉磯動物園亞洲象「珠寶」 病危安樂死

不再痛苦了…洛杉磯動物園亞洲象「珠寶」 病危安樂死
動物園裡紅猩猩畫作 被讚有畢卡索影子

動物園裡紅猩猩畫作 被讚有畢卡索影子
南京動物園自救 直播賣便便 靠雲認養出圈 創建商城銷售商品

南京動物園自救 直播賣便便 靠雲認養出圈 創建商城銷售商品

熱門新聞

警方公布尼科爾斯本月初被警方毆打致死的視頻，事發當時為20：35。（視頻截圖）

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

2023-01-27 20:42
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
聯邦提供給低收入戶的糧食券援助計畫。(取自農業部)

「請撥打877…」千萬別照做 糧食券金額恐被偷光

2023-01-31 15:22
向銀行借款買推特，馬斯克為利息發愁。(美聯社)

耍大牌買推特鑄成大錯? 馬斯克已非全球首富

2023-01-27 15:51
尿在水罐裡的Lucio Catarino Diaz。（FOX）

清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹

2023-02-01 15:25
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

2023-01-25 12:24

超人氣

更多 >
世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
內州男持AR-15攻擊步槍在百貨內連開數槍 遭警擊斃

內州男持AR-15攻擊步槍在百貨內連開數槍 遭警擊斃
女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警