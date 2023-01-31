攻堅民宅逮兇嫌竟入錯門嚇壞居民 德州警方耍烏龍

蓋文斯頓警局局長Doug Balli。（取自Galveston.gov網站）

蓋文斯頓（Galveston）警方在1月22日為了逮捕一名嫌犯，於是決定對一棟民宅發動攻堅，但事後卻發現搞錯對象，受害家庭預計召開記者會說明細節，但在這之前市政府已經決定將警局局長Doug Balli停職十天。

警方獲得的線索是一名殺人犯躲在某間民宅中，因此決定在凌晨2時攻堅，SWAT小組試圖逮人。不過事實上嫌犯並不在該處，而據稱殺害25歲Malik Dunn的17歲少年事後也被確認無罪。整起事件可說是烏龍又烏龍。

市政經理Brian Maxwell表示，局長Doug Balli與成員溝通不良，因此處以停職十天，由副局長Andre Mitchell代行職務。媒體無法聯絡上Doug Balli，不過與他關係不睦的警察 工會卻出面澄清，強調Doug Balli並非故意或放任員警採取行動，Doug Balli更不會傷害市民或是觸犯法律。

不論如何，當事人Erika Rios受訪時仍表示，她與她的孩子都受到驚嚇，警察一直對屋內發射木質彈，並要裡面的人舉手走出去。女兒Chelsea Peralez也說，她真的好害怕，一直問哥哥外面的人要幹嘛，為何要一直射木質彈？委任律師目前不願多說，僅表示會召開記者會對外說明。市長與市府官員都是看新聞才知道此事，然後召開了內部調查決定處理方式。