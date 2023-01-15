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砍下新婚妻頭顱丟浴室 德州21歲男還叫父母來看

砍下新婚妻頭顱丟浴室 德州21歲男還叫父母來看

編譯中心／綜合報導
迪庫斯和迪亞斯新婚4個月，經常上傳恩愛照片。（取材自臉書）
迪庫斯和迪亞斯新婚4個月，經常上傳恩愛照片。（取材自臉書）

德州日前發生一起慘忍的殺妻命案，一名21歲的男子用菜刀砍下新婚四個月妻子的頭後，竟然還叫自己的父母「來檢查」，最後兇手的父親嚇得立即報案。

香港01報導，案發於德州休士頓馬諾利亞鎮(Magnolia)附近的鄉村地區，兇手迪庫斯(Jared James Dicus)與同年的迪亞斯(Angie Diaz)於去年10月結婚，兩人住在迪庫斯父母家後方的一棟小屋裡。

警方調查，1月11日下午約4時，迪庫斯的父母稱兒子走回老家，要求去檢查他和迪亞斯住的小屋。迪庫斯的父母一進門就發現媳婦的屍體，立刻報警。警方到場發現迪亞斯遺體躺在床邊的血泊中，背部有多處刀傷，頭部被砍下放在浴室，身體有部分被肢解，場面血腥。警方估計死者在前一晚約11時已遇害。

迪庫斯後來在偵訊中坦承犯案，凶器是一把菜刀，至於犯案動機仍在調查。警方表示，迪庫斯將被控謀殺罪，雖准以50萬美元交保，但目前仍被羈押。

據這一對夫婦的證婚人表示，他們當時是一對非常友善的夫妻。死者迪亞斯的友人對當地媒體表示，迪亞斯是尼加拉瓜移民，為了讓家鄉的母親治療癌症，她做兩份工作存錢。附近的鄰居也表示，夫妻兩人看起來感情很好，但案發前幾天迪亞斯看起來很累。另有和迪庫斯一起長大的鄰居稱，「迪亞斯是他生命的一道陽光」，不知他為何狠下殺手。家屬正設立Gofundme專案為她籌集葬禮費用。

德州 癌症 香港

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